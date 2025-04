OL W: Wattenscheid beklagt drei verletzte Stammkräfte und fängt sich Yavuzaslan-Spitze

Die SG Wattenscheid musste sich dem SV Schermbeck mit 1:2 geschlagen geben und verlor drei Stammspieler durch Verletzungen – ausgerechnet vor der Englischen Woche.

Rabenschwarzer Nachmittag für die SG Wattenscheid 09: Beim SV Schermbeck mit Ex-Trainer Engin Yavuzaslan musste der Traditionsklub eine bittere 1:2 (1:1)-Pleite hinnehmen.

Damit ist die Mini-Serie von zuletzt drei ungeschlagenen Oberliga-Spielen gerissen. „Wir haben von Sekunde eins an nicht den erhofften Zugriff bekommen, haben uns reindrängen lassen und defensiv verteidigt“, bilanzierte SGW-Cheftrainer Christopher Pache die schwerfällige Anfangsphase.

Erst nach einem überstandenen Spieldrittel riss Wattenscheid das Spiel an sich und kam mehrfach in aussichtsreiche Situationen. Die erste Großchance wusste Berkan Firat mit einem Schlenzer in den Winkel zur 1:0-Führung zu verwandeln (33.). Ausgerechnet Wattenscheids ehemaliger Stürmer Fynn Broos netzte noch vor dem Seitenwechsel zum 1:1-Ausgleich ein (41.). In der zweiten Hälfte drehte der SVS die Partie dann durch Eren Özat (60.).

„Wir haben viele Zweikämpfe nicht gewonnen, waren nicht griffig. Schermbeck hat es dreckig gemacht. Man hat gemerkt, dass meine Jungs vor den anstehenden schweren Wochen auch im Kopf gearbeitet haben“, erkannte Pache. Weil den Innenverteidigern Serhat Kacmaz und Joey Gabriel in den Schlusssekunden nur Zentimeter fehlten, um den Ball über die Linie zu bugsieren (91.), blieb es letztendlich beim 1:2.

Noch bitterer als die sowieso schon unglückliche Pleite: Während der 90 Minuten musste die SGW mit Eduard Renke, Steve Tunga und Robert Nnaji gleich drei Stammkräfte verletzungsbedingt auswechseln. Coach Pache getrübt: „Das ist sehr bitter für uns. Steve hat es am Sprunggelenk getroffen, Eddi und Robert zog es in den Oberschenkel. Wir sind lange von Verletzungen verschont geblieben, jetzt erwischt es uns an einem Tag dreifach.“ Ob von ihnen jemand langfristig fehlen wird, ist noch nicht bekannt.

SG Wattenscheid 09: Mroß - Seltana, Kacmaz, Sindermann, Sarli - Tunga (60. Gabriel), Renke (46. Duran), - El Mansoury (72. Yesilova), Firat, Buckmaier (67. Habitz) - Nnaji (75. Kouonang) Mroß - Seltana, Kacmaz, Sindermann, Sarli - Tunga (60. Gabriel), Renke (46. Duran), - El Mansoury (72. Yesilova), Firat, Buckmaier (67. Habitz) - Nnaji (75. Kouonang) SV Schermbeck: Speen - Lackmann, Bollenberg, Babo, Mensing - Fili (90. + 2 Osmani), Akhal (77. Cavar), Grumann (77. Kloth), Özat - Karagülmez (90. + 6 Erwig-Drüppel), Broos (68. Sartory) Schiedsrichter: Yannick Rupert Zuschauer: 269 Tore: 0:1 Firat (33.), 1:1 Broos (41.), 2:1 Özat (60.)

Ob da wohl auch der schlechte Untergrund eine Rolle spielte? Pache verzichtete auf Kurzpassspiel, setzte überwiegend auf lange Bälle. Fußball zu spielen sei schwierig gewesen, sagte er. Das konnte sein Gegenüber, Schermbeck-Trainer Yavuzaslan, nicht sich auf sich sitzen lassen und konterte: „Ich stöhne nicht über den Rasen. Geh mal ins Lohrheidestadion und spiel da mal auf dem Rasen. Da kriegst du keinen Ball über drei Meter gespielt. Da hoppelt einem jedes Ding weg.“

Der Einsatz seiner Elf erfüllte den 44-Jährigen mit Stolz: „Man hat gesehen, was meine Mannschaft für eine Mentalität hat. Mit einer Notelf haben wir Meter gefressen und eine unglaubliche Leidenschaft auf den Platz gelegt. Wir haben uns in jeden einzelnen Ball reingeworfen. Mein Team hat das Ding von Anfang an gelebt und wollte es mit aller Macht ziehen.“

Im Gegensatz zu den personalgeschwächten Wattenscheidern, die bereits am Mittwoch (9. April, 20 Uhr) Rot Weiss Ahlen in der Lohrheide empfangen, darf der SV Schermbeck im gewohnten Rhythmus bleiben und trifft sonntags auf den ASC 09 Dortmund (13. April, 15 Uhr).