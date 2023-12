Oberligist SG Wattenscheid 09 hat nach Umut Yildiz den nächsten Neuzugang vom TuS Bövinghausen vorgestellt.

Die SG Wattenscheid 09 hat am Freitag die Verpflichtung von Nico Thier bekannt gegeben. Wie Umut Yildiz, der bereits am Donnerstag an der Lohrheide unterschrieb, kommt auch der 25-jährige Mittelfeldspieler vom TuS Bövinghausen. RevierSport hatte im Vorfeld berichtet.

„Nico ist ein sehr intelligenter zentraler Mittelfeldspieler, der ein Spiel gut lesen kann und Räume erkennt. Aber auch vor dem Tor ist er nicht ungefährlich, geht gerne mal mit in die Spitze. Auch mit seinem Charakter hat er uns in den Gesprächen überzeugt. Wir hoffen, dass er unser Angriffsspiel torgefährlicher macht. Ich bin mir sicher, dass er sich mit unseren Offensivspielern gut ergänzen wird,“ sagte Sportvorstand Hartmut Fahnenstich.

Thier stammt aus der Jugend des FC Schalke 04, ehe er die Jugendmannschaften von Rot-Weiß Oberhausen bis zur U19 durchlief. Im Anschluss folgte 2017 der Wechsel zu Westfalia Herne, wo er erste Erfahrungen im Herrenbereich sammelte. Nach zwei Jahren beim SV Sodingen, zog es ihn im Januar 2022 zum TuS Bövinghausen. Insgesamt bringt es Thier auf 68 Spiele in der Oberliga Westfalen (neun Tore).

„Wattenscheid ist ein riesiger Traditionsverein mit einer großen Fanbase. Es gibt nichts geileres, als in so einem Verein zu spielen. Darauf habe ich große Lust!,“ betonte Thier und ergänzte: „Mit Engin (Yavuzaslan, Cheftrainer; d.Red.) passt es menschlich und von der fußballerischen Sicht einfach. Er hatte einen großen Anteil daran, dass ich jetzt hier bin. Auch die Gespräche mit Hartmut Fahnenstich waren super und haben mir ein gutes Bauchgefühl gegeben.“

Sein Ziel mit der SG Wattenscheid 09, die mit sieben Zählern den letzten Tabellenplatz der Oberliga Westfalen belegt, ist klar: „Wir wollen auf gar keinen Fall absteigen! Ich möchte mit meinen Leistungen einen großen Teil dazu beitragen, dass wir die Klasse halten.“