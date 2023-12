SG Wattenscheid: Erster Winter-Transfer - Ex-Spieler zurück an der Lohrheide

Die SG Wattenscheid 09 hat die erste Verstärkung für das neue Jahr vermeldet. Ein Ex-Spieler läuft künftig wieder an der Lohrheide auf.

Der Mega-Winterumbruch beim TuS Bövinghausen hat zahlreiche Spieler auf den Markt gespült. Einen davon hat sich nun die SG Wattenscheid 09 geschnappt: Umut Yildiz wechselt an die Lohrheide und soll den Traditionsklub im Abstiegskampf der Oberliga Westfalen verstärken.

Anpassungsprobleme dürfte der 23-Jährige nicht bekommen. Für den Offensivmann ist es bereits das dritte Engagement bei der SGW. In den vergangenen beiden Saisons stand Yildiz in Wattenscheid unter Vertrag, genau wie schon vor dem Regionalliga-Rückzug 2019.

Dass die 09er Yildiz nach seinem Bövinghausen-Aus gerne zurückholen würden, hatte RS bereits vor einigen Tagen berichtet. Ebenso stehen Torhüter Niklas Lübcke und Nico Thier beim Tabellenletzten der Oberliga auf dem Zettel. Bei Yildiz konnte der Verein am Donnerstag Vollzug melden. Er ist der erste Zugang in der anstehenden Transferperiode.

"Der wichtigste Beweggrund ist, diesen Verein mit dem fantastischen Anhang und Umfeld bei der Mission Klassenerhalt zu unterstützen. Wattenscheid 09 ist bei mir im Herzen und da wo sie gerade stehen, gehört Wattenscheid nicht hin", erklärt Yildiz, warum er sich trotz anderer Angebote für seinen Ex-Klub entschied.

Laut Sportvorstand Helmut Fahnenstich unterzeichnete der Linksaußen einen Vertrag über den Sommer hinaus. "Aufgrund unserer tabellarischen Situation ist es gut, wenn wir auch Spieler holen, die das Umfeld im Verein kennen und wo wir abschätzen können, wie sie hier reinpassen", betont er. "Da geht es nicht nur um sportliche Dinge, sondern auch um Gruppendynamiken, Zugehörigkeitsgefühl, Liebe zum Verein. In der Situation möchte ich gerne darauf setzen. Umut ist ein gut ausgebildeter Spieler, der in das System des Trainers hineinpasst und uns im nächsten halben Jahr weiterhelfen kann. Er ist auch menschlich ein Spieler, der Verantwortung übernehmen kann."

Dass die Wattenscheider in 15 Partien erst sieben Zähler holten (zwei Siege, ein Remis) und im neuen Jahr eine Aufholjagd starten müssen, um den zweiten Abstieg in Serie abzuwenden, schien Yildiz nicht abzuschrecken. "Natürlich hätte ich mir das Leben auch einfacher machen und zu einem Aufstiegsaspiranten wechseln können", sagt er - und kündigt an: "Wir schaffen den Klassenerhalt, da bin ich fest von überzeugt."