Die Finalrunde um die Deutsche U19-Meisterschaft läuft. Der erste West-Klub verlor am Mittwoch deutlich. Am Donnerstag ist der BVB gefragt.

Mit Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach sind wie üblich zwei Teams aus der West-Staffel der Bundesliga in der Endrunde um die Deutsche U19-Meisterschaft vertreten.

Die Chancen auf ein Finale der NRW-Klubs sind am Mittwochabend allerdings erheblich gesunken. Im ersten Halbfinale hatte Borussia Mönchengladbach die TSG Hoffenheim zu Gast - und unterlag deutlich mit 2:6 (1:2).

Heißt auch: Um es doch noch ins Endspiel zu schaffen, muss sich die Mannschaft von Oliver Kirch im Rückspiel massiv steigern. Am kommenden Sonntag (11 Uhr) gastiert die Borussia beim Meister der Bundesliga Süd/Südwest.

Der BVB steigt am Donnerstag in die Finalrunde ein. Nach der herausragenden regulären Saison, die das Team von Mike Tullberg mit 17 Punkten Vorsprung auf dem ersten Platz beendete, kommt Hertha BSC ins Ruhrgebiet (18.30 Uhr, RS-Liveticker).

Schon vor einem Jahr traf BVB im Halbfinale auf Hertha

Auch die Berliner sind Staffel-Meister, kommen wohl zudem mit Spielern wie Bence Dardai, die schon Profiluft schnupperten. Derweil kann der BVB einige frischgebackene Deutsche Meister in den eigenen Reihen begrüßen: Elias Benkara, Ousmane Diallo und Taycan Etcibasi feierten am vergangenen Wochenende den Titel mit der U17 und rücken nun in den Kader der A-Junioren auf.

"Die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft ist ein neuer Wettbewerb, den wir gern erfolgreich gestalten würden", erklärt Trainer Mike Tullberg gegenüber Vereinsmedien. "Wir müssen versuchen, unsere Offensiv-Stärke auf den Platz zu bekommen, um mit einer guten Ausgangsposition zum Rückspiel nach Berlin zu fahren." Und das vor einer großen Kulisse - hofft zumindest der Trainer: "Das haben sich die Jungs nach einer überragenden Bundesliga-Saison verdient."

Am Pfingstmontag (11 Uhr) kommt es zum Wiedersehen in der Hauptstadt. Trainer Tullberg und einige Talente dürften noch gute Erinnerungen an Hertha BSC haben. Auch vergangene Saison traf man sich im Halbfinale - und die Dortmunder setzten sich durch.