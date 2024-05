Der MSV Duisburg ist abgestiegen, trotzdem kommen die ersten Spieler fast alle höherklassig unter - wie dieses US-Talent.

Es ist schon erstaunlich: Da steigt der MSV Duisburg sang- und klanglos aus der 3. Liga ab. Und die ersten fünf Abgänge landen allesamt tolle neue Verein.

Caspar Jander wechselt in die 2. Liga zum 1. FC Nürnberg, Niklas Kölle zum Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846, Baran Mogultay zur sehr ambitionierten U23 des BVB und Keeper Vincent Müller geht in die erste dänische Liga.

Nun gibt es den nächsten Akteur, der es trotz MSV-Abstieg in die 2. Bundesliga geschafft hat. Denn der 19-jährige US-Kolumbianer Santiago Castaneda wechselt zum SC Paderborn - ist dort der sechste Zugang in diesem Sommer.

"Santiago ist ein großes Talent, das zahlreiche Vorzüge mit nach Paderborn bringt. Neben seiner Körpergröße überzeugt er vor allem mit Laufstärke und der Bereitschaft, jeden Zweikampf mit vollem Engagement zu führen. Wir freuen uns, dass er sich für Paderborn entschieden hat", erläutert Geschäftsführer Sport Benjamin Weber.

Der 1,88 Meter große Castaneda hatte sich nach ersten Stationen bei Tampa Bay United und dem Florida Premier FC mit starken Leistungen bei den Tampa Bay Rowdies in der USL Championship für einen Wechsel nach Deutschland empfohlen. In Duisburg absolvierte er 30 Drittliga-Spiele, in denen er zwei Tore erzielte. Mit seinem ersten Profitor am 2. Dezember 2023 sicherte er den Zebras einen 1:0-Heimsieg gegen den VfB Lübeck.

Zuvor sicherte sich der SCP schon die Dienste von Felix Götze (Rot-Weiss Essen), Luca Herrmann (Dynamo Dresden), Markus Schubert (Vitesse Arnheim), Tjark Scheller (St. Pauli II) und Anton Bäuerle (U19 Bayer Leverkusen).

Das Personal des MSV Duisburg in der Übersicht:

Mit Maximilian Braune und Batuhan Yavuz (beide bis 2026) hatten nur zwei Spieler aus dem Abstiegskader einen Vertrag.

Zugänge: Alexander Hahn (Preußen Münster)

Abgänge: Caspar Jander (1. FC Nürnberg), Baran Mogultay (BVB II), Tim Köther (nach Leihe zurück nach Heidenheim), Vincent Müller (Aalborg BK), Niklas Kölle (SSV Ulm), Santiago Castaneda (SC Paderborn), Rest unbekannt