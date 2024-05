Fast alles ist klar. Nur ein Platz in der 3. Liga ist noch zu vergeben, ansonsten stehen die vier Ligen von Bundes- bis zur Regionalliga.

Die Profiligen sind in der Sommerpause, die Europameisterschaft in Deutschland steht vor der Tür. Eine Entscheidung steht aber noch aus, die U23 von Hannover 96 und die Würzburger Kickers streiten um das letzte offene Ticket für die 3. Liga.

Ansonsten ist in den Ligen etwas mehr neu als in vielen Jahren zuvor. Durch den Sieg des Drittligisten Jahn Regensburg gegen den Zweitligisten SV Wehen sind sieben Teams neu in der 3. Liga, fünf Änderungen gibt es in der 2. Liga. Eine sechste Änderung wurde auf den letzten Drücker verhindert, nachdem der VfL Bochum doch noch die Bundesliga halten konnte.

Hier eine Übersicht, wie die ersten vier Ligen in der neuen Saison an den Start gehen.

Bundesliga

Bayer 04 Leverkusen

VfB Stuttgart

FC Bayern München

RB Leipzig

Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt

TSG 1899 Hoffenheim

1. FC Heidenheim

Werder Bremen

SC Freiburg

FC Augsburg

VfL Wolfsburg

FSV Mainz 05

Borussia Mönchengladbach

1. FC Union Berlin

VfL Bochum

Holstein Kiel

FC St. Pauli

2. Bundesliga

1. FC Köln

Darmstadt 98

Fortuna Düsseldorf

Hamburger SV

Karlsruher SC

Hannover 96

SC Paderborn 07

SpVgg Greuther Fürth

Hertha BSC Berlin

FC Schalke 04

SV 07 Elversberg

1. FC Nürnberg

1. FC Kaiserslautern

1. FC Magdeburg

Eintracht Braunschweig

SSV Ulm 1846

Preußen Münster

Jahn Regensburg

3. Liga

SV Wehen Wiesbaden

Hansa Rostock

VfL Osnabrück

Dynamo Dresden

1. FC Saarbrücken

Erzgebirge Aue

Rot-Weiss Essen

SV Sandhausen

SpVgg Unterhaching

FC Ingolstadt 04

Borussia Dortmund II

SC Verl

Viktoria Köln

Arminia Bielefeld

TSV 1860 München

Waldhof Mannheim

VfB Stuttgart II

Energie Cottbus

Alemannia Aachen

Sieger der Relegation Hannover II - Würzburger Kickers

Regionalliga

MSV Duisburg

1. FC Bocholt

Wuppertaler SV

Fortuna Köln

FC Schalke 04 II

1. FC Köln II

Rot-Weiß Oberhausen

SV Rödinghausen

1. FC Düren

SC Wiedenbrück

Fortuna Düsseldorf II

Borussia Mönchengladbach II

FC Gütersloh

SC Paderborn 07 II

KFC Uerdingen

Türkspor Dortmund

SF Lotte

SV Eintracht Hohkeppel