SF Lotte: Fünfter Neuer - Stürmer vom SV Meppen wechselt zum Aufsteiger

Die SF Lotte treiben den Umbau nach dem Regionalliga-Aufstieg mit hohem Tempo voran.

Die SF Lotte haben nach dem Aufstieg aus der Oberliga Westfalen in die Regionalliga West Umbaubedarf. 13 Akteure werden den Klub verlassen, fünf Neue sind bisher verpflichtet worden.

Am Mittwoch gab der Aufsteiger seinen fünften Zugang bekannt. Stürmer Lars Spit wird die Mannschaft von Trainer Fabian Lübbers in Zukunft verstärken. Er wechselt vom Regionalligisten SV Meppen nach Lotte.

Drei Jahre lang spielte Spit einst für den niederländischen Klub Quick ’20 Oldenzaal in seinem Heimatland. Als sich der 1,83 m große Mittelstürmer im Sommer 2021 Oberligist TuS Bersenbrück anschloss, stellte er erstmals auch in Deutschland seine vielseitigen Fähigkeiten unter Beweis. Die Statistiken sprechen für sich: In 53 Auftritten gelangen Spit in Bersenbrück 30 Treffer. 23 weitere bereitete der Niederländer vor.

Im vergangenen Sommer gab es dann den Lohn für die Leistungen: Der Angreifer bekam höherklassige Angebote und wechselte in die Regionalliga Nord zum SV Meppen.

Für den SV Meppen war die Ausbeute dann bei drei Treffern in 24 Partien etwas reduzierter, allerdings spielte der 25-Jährige auch lediglich dreimal über volle 90 Minuten durch – trotzdem wurde Spit zum SVM-Fanliebling.

Jetzt will er rund ums Lotter Kreuz zeigen, dass er auch in der vierten Liga regelmäßig treffen kann.

Zugänge der SF Lotte: Steffen Westphal (SV Lippstadt), Elario Ghassan (SSV Jeddeloh II), Kevin Schacht (Preußen Münster II), Beytullah Özer (SC Wiedenbrück), Lars Spit (SV Meppen)

Abgänge der SF Lotte: Samy Benmbarek (Victoria Clarholz), Adrian Wanner (Eintracht Rheine), Max Ritter (SC Paderborn II), Addy-Waku Menga (Karriereende), Gianluca Marzullo, Sergio Gucciardo, Michael Luyambula, Fabian Kerellaj, Georges Baya Baya, Tolga Özdemir, Berkan Ersoy, Max-Niklas Milde und Christopher Rasper (alle Ziel unbekannt).