MSV Duisburg: Zwei junge Fans bald Vollwaisen - Verein unterstützt Spendenaktion

Zwei junge MSV-Fans werden in Kürze zu Waisen. Nun weist der MSV Duisburg auf eine Spendenaktion für die beiden Jungen hin.

Es sind bedrückende Zeilen, die Michael Krämer in seinem Spendenaufruf schreibt. „Hallo, ich bin Michael und sammle Spenden für meine beiden Neffen. Sie sind neun und elf Jahre alt und werden in Kürze Vollwaisen und Halbwaisen sein“, schreibt er auf der Spendenseite von „Gofundme“. Am Mittwoch machte auch der Noch-Drittligist MSV Duisburg auf die Spendenaktion aufmerksam, denn Erik und Marlon seien große MSV-Fans, schreibt der Verein auf der Homepage.

„Patenonkel Michael Krämer setzt alle Hebel in Bewegung, damit die beiden Jungen, die von väterlicher Seite zu echten Zebras gemacht wurden, eine Zukunft haben“, heißt es von Vereinsseite. Denn die beiden Jungen haben schwere Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Der Vater der Jungen verstarb bereits vor einigen Jahren bei einem Unfall. Nun liegt die Mutter in einem Hospiz in Rheinberg, nachdem sie eine schwere und unheilbare Krebsdiagnose bekommen habe.

„Sie leben beim Vater des jüngeren Kindes“, schreibt Krämer auf der Spendenseite. „Nun bin ich als Patenonkel fast ihr einziger noch lebender Verwandter“, teilt er mit. Mit der Spendensumme wolle er den beiden kleinen MSV-Fans „etwas Freude bereiten.“

Doch nur bei einer reinen Spendensammlung belässt es Krämer nicht. Er organisiert zusammen mit dem Fußball-Verein SV Scherpenberg auch ein Benefiz-Turnier auf deren Platz in Moers. „Geplant ist für Samstag, 29. Juni 2024, ein buntes Programm abseits des Spielfeldes für Klein und Groß mit Livemusik von Robin Stone, Kinderschminken und einer Hüpfburg“, teilt der MSV Duisburg auf seiner Homepage mit. „Auf dem Rasen sollen sich Traditionsmannschaften für den guten Zweck nochmal ins Zeug legen. Um das alles zu erleichtern werden neben Geld- und Sachspenden für eine Tombola auch hilfsbereite Turnier-Sponsoren gesucht.“

Bislang (Stand Mittwochabend) sind gut 6000 Euro zusammengekommen. Das Spendenziel liegt vorerst bei 20.000 Euro.