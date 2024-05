Die SG Wattenscheid 09 wird nach Niklas Lübcke auch einen weiteren wichtigen Spieler verlieren. Diesmal an einen Noch-Ligakonkurrenten.

Bei der SG Wattenscheid 09 deutet sich ein großer personeller Umbruch im kommenden Sommer an.

Neben einer neuen sportlichen Führung - Trainer Engin Yavuzaslan und Sportchef Hartmut Fahnenstich gehen von Bord - werden die Wattenscheider auch sehr viele neue Spieler benötigen. Denn aktuell sind nur drei Akteure sicher. Nämlich: Fabrizio Fili, Fynn Broos und Nils da Costa Pereira.

Alle anderen Spieler besitzen entweder keine gültigen Verträge über den 30. Juni 2024 hinaus oder können auf Ausstiegsklauseln zurückgreifen. Das ist zum Beispiel bei Niklas Lübcke, der kurz vor der Unterschrift beim VfL Bochum II steht, und Nico Thier der Fall.

So wie Lübcke im Tor ist Thier im Mittelfeld ein absoluter Leistungsträger im Team von Yavuzaslan. Nach RevierSport-Informationen wird der 25-Jährige die Lohrheide definitiv verlassen. Sein Ziel: Die Sportfreunde Lotte, die auf dem besten Wege in die Regionalliga West sind. Mit einem Heimsieg am Sonntag (12. Mai, 15 Uhr) gegen TuS Bövinghausen könnte Lotte die Rückkehr in die 4. Liga perfekt machen.

Bövinghausen ist ein gutes Stichwort: Denn Thier begann die Saison nämlich beim TuS und wechselte nach den finanziellen Problemen der Dortmunder im Januar 2024 nach Wattenscheid. Insgesamt kommt Thier in dieser Saison auf 30 Einsätze für Bövinghausen und Wattenscheid. Dabei erzielte er sechs Tore und legte fünf weitere Treffer vor.

Thier wurde im Nachwuchs des FC Schalke 04 (2010 bis 2013) und Rot-Weiß Oberhausen (2013-2017) ausgebildet. Nach der U19 bei RWO führte sein Weg weiter zum SC Westfalia Herne - seine erste Seniorenstation. Danach wechselte er innerhalb Hernes zum SV Sodingen, bevor er im Januar 2022 nach Bövinghausen wechselte und zwei Jahre später in Wattenscheid unterschrieb.

Am kommenden Sonntag (12. Mai, 15 Uhr) könnte er sich mit einem Sieg über Eintracht Rheine mit dem Klassenerhalt von den Wattenscheider Fans verabschieden.