Der Abgang von Justin Diehl vom 1. FC Köln ist nun offiziell. Er könnte kommende Saison in der Champions League auflaufen.

Bis zur Winterpause ging Justin Diehl noch für die Regionalliga-Mannschaft des 1. FC Köln auf Torejagd. In der kommenden Saison könnte er in der Champions League auflaufen. Hintergrund dieses steilen Aufstiegs: Der 19 Jahre alte Offensivspieler verlässt die Kölner und wechselt zum VfB Stuttgart. Dieser Transfer hatte sich bereits seit längerer Zeit angebahnt. Am Mittwoch machte Diehls neuer Klub die Verpflichtung offiziell.

"Justin Diehl zählt auf seiner Position zu den spannendsten Spielern in Deutschland. Er hat in der abgelaufenen Spielzeit die ersten Schritte in der Bundesliga gemacht, beim VfB wollen wir seine Fähigkeiten weiter ausbauen und fördern. Wir freuen uns, dass sich Justin für den VfB entschieden hat", erklärt VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

Beim deutschen Vizemeister hat der deutsche U20-Nationalspieler einen Vertrag bis 2029 unterzeichnet. Diehl durchlief von kleinauf die Juniorenteams des 1. FC Köln. Vergangene Saison beschäftigte die Personalie die Domstädter und das Umfeld. Weniger wegen Diehls Leistungen auf dem Platz, sondern weil er in der ersten Seniorensaison nicht für das Profiteam berücksichtigt wurde.

Da Diehl seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wollte, erhielt er keine Chance unter dem damaligen Trainer Steffen Baumgart. Stattdessen kam der Angreifer im Regionalliga-Team zum Einsatz - und zeigte mit zwölf Toren und neun Vorlagen in 19 Einsätzen, dass er in der vierten Liga unterfordert ist.

Nach Baumgarts Abgang im Winter änderte sich Diehls Standing, unter Nachfolger Timo Schultz absolvierte er sieben Einsätze in der Bundesliga. Vor dem Saisonfinale wurde Diehl aus disziplinarischen Gründen suspendiert - ein unrühmliches Ende der Zeit bei seinem Heimatverein.

Nun der Schritt nach Stuttgart, zu dem sich Diehl laut einer Klubmitteilung wie folgt äußert: "Der 1. FC Köln war viele Jahre mein sportliches Zuhause, ich möchte mich bei allen bedanken, die an meiner Ausbildung beteiligt waren und die mich auf meinem Weg unterstützt haben. Für mich beginnt nun mit dem Wechsel zum VfB Stuttgart ein neues Kapitel in meiner Karriere. Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen war für mich sehr schnell klar, dass der VfB der richtige Verein für mich ist. Ich freue mich schon sehr darauf, in die Saisonvorbereitung zu starten und meine neuen Teamkollegen kennenzulernen."