Die SG Wattenscheid 09 hat es geschafft: Zwei Spieltage vor Schluss steht der Oberliga-Klassenerhalt fest. Trainer Engin Yavuzaslan hat seine Mission erfüllt - und geht.

Engin Yavuzaslan war am 25. September 2023 als Trainer der SG Wattenscheid 09 angetreten.

Der Regionalliga-West-Absteiger hatte zu diesem Zeitpunkt gerade einmal vier Punkte auf dem Konto und war Tabellenletzter. Yavuzaslans Auftrag: Den Super-Gau, Absturz in die Westfalenliga, zu verhindern.

Der 43-Jährige kämpfte sich mit seinem neuen Team in die Winterpause und nahm dann einige personelle Veränderungen vor - mit Erfolg.

Zwei Spieltage vor dem Saisonende, nach dem 1:0-Sieg gegen Eintracht Rheine, wurde in der Lohrheide der Oberliga-Westfalen-Klassenerhalt gefeiert. RevierSport sprach einige Tage danach mit dem scheidenden 09-Trainer Yavuzaslan.

Engin Yavuzaslan über...

... den Klassenerhalt: "Das war am Sonntag natürlich ein gigantisches Gefühl. Da ist viel Druck abgefallen und die Freude war groß. Mit einigen Tagen Abstand legt sich das alles aber wieder. Das Wichtigste ist, dass wir die Mission, die uns aufgetragen wurde, erfüllt haben."

Erstens: Ich komme nicht nach Wattenscheid, um meinen Freundeskreis zu erweitern. Das können wir eventuell später haben, wenn wir erfolgreich sind. Es geht immer nur um und nach Leistung! Zweitens: Ich bin immer offen, ehrlich und direkt in meinen Ansagen zu meinen Spielern - entweder man liebt mich dafür, oder man mag mich nicht. Ein Zwischending gibt es nicht. Drittens: Ich werde als Trainer nicht absteigen! Engin Yavuzaslan

... sein Aus am Saisonende: "Wir wollten hier den nächsten Schritt machen, aber der Vorstand und Aufsichtsrat haben andere Pläne. Hartmut Fahnenstich und ich hätten gerne weitergemacht. Auch die Jungs, die wir im Winter geholt haben, hatten noch einiges mit uns gemeinsam in Wattenscheid vor. Leider kommt es nicht dazu, wir gehen in zwei Wochen. Natürlich gehe ich nicht mit zwei strahlenden Augen, weil Wattenscheid als Fußballklub einfach geil ist. Hier will man und kann man gut arbeiten - auch einiges erreichen. Aber dafür benötigt man Vertrauen und Geduld. Man kann nicht 15 Schritte überspringen."

... vermeintliche Kritik am Trainer aus dem Spielerkader: "Ich glaube nicht, dass das viele Spieler sind, die da gegen mich sein sollen. Es handelt sich meistens um die Reservisten. Es gibt immer Jungs, die unzufrieden sind. Mir ist das aber egal, was die Jungs erzählen. Es zählt immer nur der Erfolg der Mannschaft, einzelne Schicksale müssen hinten angestellt werden. Für mich zählt auch nicht, wer wie viele Spiele in der Regionalliga oder Oberliga absolviert hat. Das alles liest sich schön, war aber einmal. Es zählt der Ist-Zustand, die Gegenwart - nur diese Form bewerte ich. Als ich hier angetreten bin, habe ich zur Mannschaft drei Sätze gesagt. Erstens: Ich komme nicht nach Wattenscheid, um meinen Freundeskreis zu erweitern. Das können wir eventuell später haben, wenn wir erfolgreich sind. Es geht immer nur um und nach Leistung! Zweitens: Ich bin immer offen, ehrlich und direkt in meinen Ansagen zu meinen Spielern - - entweder man liebt mich dafür, oder man mag mich nicht. Ein Zwischending gibt es nicht. Drittens: Ich werde als Trainer nicht absteigen!"

... seine Zukunft und ein eventuelles Engagement beim VfL Bochum II: "Stand heute habe ich ab dem 1. Juli 2024 keinen Trainerjob. Ich bin für alle Gespräche offen und voller Tatendrang. An Gerüchten beteiligte ich mich grundsätzlich nicht."