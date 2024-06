Was für ein Krimi in Oberhausen. Was für eine Freude beim SC 20 Oberhausen, was für eine Tragik für den MTV Hamborn. Dieses Relegationsspiel hatte es in sich.

Thorsten Möllmann und seine Feier-Ansagen. Bisher ist es nie gutgegangen, diesmal schon. Und das Rückspiel in der Relegation gegen den Abstieg gegen MTV Union Hamborn war nichts für schwache Nerven. Denn nach dem 1:3 im Relegation-Hinspiel gegen den MTV Union Hamborn gab es im Rückspiel ein 8:4 (2:1) nach Elfmeterschießen. Ein dramatischer Sieg. Damit ist der SC 20 weiter Bezirksligist, Hamborn muss den tragischen Weg in die Kreisliga A antreten. Schon vor dem Spiel zeigte sich SC 20-Präsident Möllmann maximal optimistisch, er plante sogar bereits die Party nach dem Spiel, so sicher war er, dass die Mannschaft das 1:3 drehen würde. Seine Ansage gegenüber RevierSport: "Ich sage Ihnen, der Nichtabstieg ist besser als ein Aufstieg und so werden wir den auch feiern. Ich werde alles vorbereiten, sodass es nach dem Spiel eine richtige Sause gibt. Die sollen Montag alle frei machen! Gegen die Aufstiegsfeier vom VfB Bottrop wird unsere Nichtabstiegsfeier eine richtige Party werden!" Er behielt Recht, wobei er sicher einen anderen Verlauf im Kopf hatte. Denn in einer sehenswerten ersten Halbzeit ging Hamborn mit dem ersten Angriff durch Mirco Belghaus in Führung. Doch die Oberhausener gaben nie auf und drehten die Partie bis zur Pause durch Ex-Profi Dalibor Gataric und Deniz Batman. Es hätte nach 45 Minuten auch 4:3 stehen können, so viele Hochkaräter wurden auf beiden Seiten vergeben. Die Statistik zum Spiel SC 20 Oberhausen: Ehlert - Yildiz, Demirci, Timur Ertural, Romagnoli (61. Mutlu), Batman, David Möllmann, Sascha Möllmann (113.Eroglu), Gataric (61. Turan), Bektas (100. Grohmann), Barut (77. Ümit Ertural) Hamborn: Kühn - Kaspers, Poot, Wegner, Donai (109.Kaya), Theißen, Minta (72.Linkhorst), Belghaus, Nawrot, Stelzer, Neul Tore: 0:1 Belghaus (2.), 1:1 Gataric (18.), 2:1 Batman (20.), 3:1 Bektas (82.), 3:2 Belghaus (118.), 4:2 Mutlu (120.) Schiedsrichter: Matti Lambertz Zuschauer: 1500 Gelb-Rot: Sascha Möllmann (48.) Nach dem Wechsel dann der Schock für die Gastgeber. Denn Möllmann-Sohn Sascha flog mit Gelb-Rot vom Feld. Und auch mit dem numerischen Ungleichgewicht ging es weiter wie in Durchgang eins. Zunächst vergab Hamborn zwei hundertprozentige Chancen zum 2:2, dann traf Möllmann-Bruder David die Latte. Es war spannend und hitzig bis zum Ende. Und es gab noch einen Zuschlag. Denn acht Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit traf Oberhausens Erenay Bektas zum 3:1 - damit ging es in die Verlängerung. Hier gab es dann nicht mehr die großen Szenen, beide Teams waren platt nach der anstrengenden Partie. Und als alle damit rechneten, dass ein Elfmeterschießen den Absteiger ermitteln muss, wurde es erst richtig lustig. Zunächst traf Hamborn in Minute 118 zum 2:3 - zum zweiten Mal war Belghaus für die Gäste erfolgreich. Hamborn zu diesem Zeitpunkt gerettet, doch das nur für zwei Minuten. Denn der eingewechselte Cihan Mutlu machte den Wahnsinn perfekt und traf für Oberhausen in Unterzahl zum 4:2. Damit ging es doch ins Elfmeterschießen. Und hier scheiterten gleich die ersten beiden Hamborner Deniz Kaya und Justin Stelzer. Diesen Vorteil ließ sich der SC 20 nicht mehr nehmen - und nach dem verwandelten Strafstoß von Deniz Batman brachen alle Dämme in Oberhausen. Möllmann hatte diesmal den richtigen Riecher, die Feier, die schon vorbereitet war, konnte steigen.

