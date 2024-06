Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat die nächste Personalie geklärt. Eine sehr wichtige, wie auch Trainer Damian Apfeld betont.

Gute Nachrichten für den ETB Schwarz-Weiß Essen. Der Oberligist konnte, trotz großer Konkurrenz und vielen Anfragen, Mohamed Mo Cissé am Uhlenkrug halten. Der 26-Jährige verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr.

Cissé wechselte im Sommer 2020 von der SpVg Schonnebeck zu den Schwarz-Weißen. Vor zwei Jahren schloss er sich dann dem damaligen Regionalligisten SG Wattenscheid 09 an, wurde dort aber nicht richtig glücklich und kehrte in der Winterpause zum ETB zurück.

In der gerade abgelaufenen Saison kam er auf 32 Meisterschaftsspiele, in denen er neun Tore für das Team vom Uhlenkrug erzielen konnte.

"Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen zum Ende der Saison, die den Ausschlag für meinen Verbleib beim ETB gegeben haben. Ich habe auch gemerkt, was ich am ETB habe, denn die Zuschauer mögen mich hier. Zusätzlich setzen die Leute aus dem Vorstand auf mich und schätzen mich sehr. Das wurde in den vielen Gesprächen deutlich, als ich mir noch nicht sicher war, ob ich bleiben werde. Die zukünftigen Pläne beim ETB haben mir auch ein gutes Gefühl gegeben", sagt Cissé über seinen Verbleib am Uhlenkrug.

Zugänge: Philipp Gutkowski (VfB Homberg), Jan Bachmann (SV Schermbeck), Christopher Stöhr (Westfalia Rhynern), Jan-Luca Bugenhagen (Cronenberger SC), Denzel Oteng Adjei (TVD Velbert), Lukas Korytowski (SV Schonnebeck), Felix Geisler (SV Sonsbeck), Nabil El-Hany (SG Schönebeck) Philipp Gutkowski (VfB Homberg), Jan Bachmann (SV Schermbeck), Christopher Stöhr (Westfalia Rhynern), Jan-Luca Bugenhagen (Cronenberger SC), Denzel Oteng Adjei (TVD Velbert), Lukas Korytowski (SV Schonnebeck), Felix Geisler (SV Sonsbeck), Nabil El-Hany (SG Schönebeck) Abgänge: Timur Mehmet Kesim (Rot-Weiß Oberhausen), Samuel Addai (Sportfreunde Lotte), Marvin Matten, David Leinweber (beide FC Kray), Clinton Emmanuel (Wacker Obercastrop), Arman Corovic, Michele Cordi, Mehmet Dalyanoglu, Bünyamin Sahin, Sekvan Rascho, Labinot Kryeziu (alle Ziel unbekannt)

In der kommenden Saison hat der Angreifer mit dem ETB einiges vor. Cissé betont: "Ich möchte in der nächsten Saison da weitermachen, wo ich in der Rückrunde aufgehört habe. Ich möchte viele Tore erzielen und Vorlagen geben. Ich will dem Team mit meinem Spiel helfen. In unserer Mannschaft steckt sehr viel Potential und wir können auf jeden Fall etwas reißen. Wenn wir konstanter werden, bin ich mir sicher, dass wir oben eine gute Rolle spielen können."

"Die Verlängerung von Mo Cissé ist sehr wichtig für unser Team. Mo hat speziell in der Rückrunde bewiesen, wie wichtig er für das Spiel unserer Mannschaft ist. Mit seiner guten Torquote hatte er einen Riesenanteil an unserer starken Rückrunde. Diese Torquote in Kombination mit seinem Tempodribblings machen ihn zum Unterschiedsspieler", ergänzt ETB-Coach Damian Apfeld.