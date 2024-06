Nach dem 4:1-Sieg aus dem Relegations-Hinspiel, folgte für die Spielvereinigung Steele auswärts bei der SGE Bedburg-Hau ein 2:2-Remis. Die Essener halten die Klasse!

Der 4:1-Heimerfolg aus dem Hinspiel in der Relegation zum Verbleib in der Landesliga war bereits der wichtige Fingerzeig, in welche Richtung es am Ende für die SpVgg Steele 03/09 gehen soll.

Auch zu Gast bei der SGE Bedburg-Hau sollten nach dieser Steilvorlage keine großartigen Zweifel geschürt werden. Die Essener erkämpften sich in Runde Nummer zwei der Relegation ein 2:2-Unentschieden und sicherten sich somit nach 40 Pflichtspielen in dieser Saison den Klassenerhalt.

Henrik Schümmer eröffnete das Relegations-Rückspiel per absolutem Traumtor nach 18 Minuten. Die Antwort von Steele ließ nicht lange auf sich warten. Lirim Imeri schockte nur zwei Spielminuten später die Comeback-Träume der Hausherren. Levon Kürkciyan sorgte noch einmal für ein kurzes Aufbäumen der SGE (78.), doch auch das sollte durch Imeri im Keim erstickt werden (89.).

"Für uns war es wichtig, dass wir nicht früh ein Tor kriegen - hat nicht ganz geklappt", scherzte ein sichtlich erleichterter Dirk Möllensiep, Trainer der Spielvereinigung Steele.

Die Statistik zum Spiel: Bedburg-Hau: Puff - Gorißen, Kresimon, Saiti - Deckers, Kezer, Kürkciyan (90. Schoofs), Roser (68. Ploenes), Schümmer (82. Claaßen) - Toumzine, Versteegen (61. Langenberg) Steele: Nawrath - Hörstgen (84. Jednicki), Geißler, Handke, Ölcek - Bongartz, Imeri (90. Schulokat), Kochoutine (90. Perez Vasquez) - Lippeck, Nickel, Smeilus (87. Scheike) Tore: 1:0 Schümmer (18.), 1:1 Imeri (20.), 2:1 Kürkciyan (78.), 2:2 Imeri (89.) Gelbe Karten: Kezer, Langenberg - Lippeck, Geißler

"Uns war im zweiten Durchgang dann bewusst, dass die SGE nochmal ordentlich draufgehen wird. Das war dann allerdings, wenn man ehrlich ist, ein bisschen wenig. Sie haben immer nur mit langen Bällen gearbeitet, die wir gut verteidigt haben", so Möllensiep.

Die aufgekommene Euphorie durch das 1:2 konnte die Elf des 54-Jährigen im Zaum halten. Ein Schlüssel für die sonst sehr hektisch gewordene Schlussphase.

Am Ende feierte Steele den völlig verdienten Ligaverbleib und darf somit auch in der Spielzeit 24/25 in der Landesliga an den Start gehen. Möllensiep betonte noch einmal die unfassbare Aufholjagd seiner Truppe in den vergangenen Wochen: "Vor sechs Wochen waren wir weg nach der Derby-Pleite gegen Schönebeck. Danach sind wir einfach riesig wiedergekommen und haben uns auch verdient in diesen zwei Spielen durchgesetzt. Ganz großen Respekt vor den Jungs."

Erst am Vortag des Rückspiels kehrte der Trainer mitsamt acht bis neun Spielern von einem Kurztrip aus Mallorca zurück nach Deutschland. Auch hier wollte der 54-Jährige noch einmal anknüpfen: "Das war wirklich Halbgas vor Ort. Wir haben viel miteinander gesprochen. Sei es über die Situation oder auch die Partie gegen Bedburg-Hau. Wir haben eine tolle Truppe beisammen."