Joshua Bitter wird den schweren Gang in die Regionalliga West mit dem MSV Duisburg antreten. Der Innenverteidiger hat seinen Vertrag verlängert.

Der MSV Duisburg kann sich auch in der kommenden Saison auf die Dienste seines Abwehrmannes Joshua Bitter verlassen. Wie die Zebras am Sonntag, 9. Juni, mitteilten, hat der gebürtige Dorstener seinen Vertrag verlängert.

"Ich freue mich, mit frischen Gesichtern neu zu starten, will dabei Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit der Unterstützung der Fans angreifen", sagte Bitter.

In der vergangenen Saison bestritt der Abwehrspieler 28 Spiele für die Meidericher, wobei er zweimal traf und zwei Vorlagen lieferte. Bitter geht in seine fünfte Saison bei den Zebras. Beim MSV stehen 110 Pflichtspiel-Einsätze (vier Tore, acht Assists) für Bitter zu Buche.

"Josh verspürt eine hohe Identifikation mit dem MSV, wir freuen uns sehr, dass er dem Spielverein treu bleibt", sagte Kaderplaner Chris Schmoldt. Auch Neu-Trainer Dietmar Hirsch begrüßte die Personalentscheidung, mit der er seinen Kader weiter planen kann.

"Wir haben uns sehr intensiv und sehr gut ausgetauscht. Leider ist Josh noch verletzt und wird uns in den ersten Wochen der Vorbereitung fehlen, aber dann wird er als sehr dynamischer und variabel in der Defensive einsetzbarer Spieler genau zu der Art Fußball passen, die wir beim Spielverein in der neuen Saison spielen wollen. Er ist ein Teamplayer, der immer alles gibt."

Zum Ende der vergangenen Saison wurde Bitter von einer Knieverletzung ausgebremst. Wenn er fit und nicht gesperrt war, spielte er in der Regel. In der 3. Liga stand Bitter, der neben seiner Stammposition des Innenverteidigers auch Rechtsverteidiger spielen kann, regelmäßig auf dem Feld.

Bitter, geboren in Dorsten, begann seine Karriere bei Rot-Weiß Dorsten, ehe er im Sommer 2007 in die Schalker Knappenschmiede wechselte. Elf Jahre spielte er auf Schalke, schaffte es bis in die zweite Mannschaft und ging dann im Sommer 2018 zu Werder Bremen II. Ein Jahr später schlug er dann auch schon in Duisburg auf. Abgesehen von der Saison 2021/22, wo er erst vereinslos war und dann für Energie Cottbus spielte, blieb Bitter seither bei den Zebras.