SG Wattenscheid: Trainer kündigt Zugänge an - "Bövinghausen hat interessante Spieler"

Die SG Wattenscheid 09 steht vor dem letzten Spiel des Jahres in der Oberliga Westfalen. Am Sonntag (17. Dezember, 14.30 Uhr) kommt Victoria Clarholz.

Engin Yavuzaslan ist froh, dass es in wenigen Tagen in die Winterpause geht. Denn: Ende September 2023 hatte er als Trainer bei der SG Wattenscheid 09 übernommen. In zehn Spielen konnte Yavuzaslan nur zwei Siege erringen.

Kein Wunder, dass er in der Winterpause, wie er es gerne sagt, "das Boot auf seine Art und Weise schnitzen" will. "Wir machen kein Geheimnis daraus, dass wir personell etwas machen werden. Wie viele Spieler es im Endeffekt sein werden, wissen wir aktuell noch nicht", sagt er.

Der 42-Jährige konnte gegenüber RevierSport immerhin verraten, dass ein neuer Torwart an der Lohrheide aufschlagen wird. Denn mit Lars Holm und Ahmed Kulalic werden zwei Torhüter die SG verlassen.

Nach RS-Informationen ist Niklas Lübcke ein heißer Kandidat für einen Wechsel nach Wattenscheid. Die Nummer eins des TuS Bövinghausen wird die Dortmunder zum 1. Januar 2024 ablösefrei verlassen. "Ich kenne Niklas und er ist ein interessanter Torwart. Bövinghausen hat viele interessante Spieler", will sich Yavuzaslan nicht in die Karten schauen lassen.

Bei Wattenscheid hast du immer Druck. Die Fans erwarten, und das zurecht, dass die Mannschaft allen voran in den Heimspielen marschiert. Dieses Spiel wird nicht die Saison entscheiden, es ist aber sehr wichtig. Die Spieler müssen mit dem Druck umgehen und diesem gewachsen sein. Das ist Wattenscheid. Wer damit nicht klar kommt, ist hier fehl am Platz Engin Yavuzaslan

Dass es nicht nur bei zwei Abgängen bleiben wird, ist auch klar. Yavuzaslan: "Wir werden den Kader weiter reduzieren. Die Jungs, die es betrifft, werden es nach dem letzten Spiel erfahren. In dieser Woche gilt der volle Fokus nur dem Clarholz-Spiel. Das ist eine verdammt wichtige Partie", betont Yavuzaslan.

Die Victoria steht bei einem weniger ausgetragenen Spiel als Wattenscheid vier Punkte vor den 09ern. Der Druck liegt auf Seiten der SG. Ein Sieg ist beinahe schon Pflicht. Ähnlich sieht es Yavuzaslan. "Bei Wattenscheid hast du immer Druck. Die Fans erwarten, und das zurecht, dass die Mannschaft allen voran in den Heimspielen marschiert. Dieses Spiel wird nicht die Saison entscheiden, es ist aber sehr wichtig. Die Spieler müssen mit dem Druck umgehen und diesem gewachsen sein. Das ist Wattenscheid. Wer damit nicht klar kommt, ist hier fehl am Platz", wird Yavuzaslan zum Ende des Jahres noch einmal deutlich.