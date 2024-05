Der VfL Bochum steht vor dem letzten Bundesliga-Spieltag in 2023/2024. Am Samstag (15.30 Uhr) geht es zu Werder Bremen. Dem VfL genügt ein Punkt.

Trainer Heiko Butscher vom VfL Bochum will sich von der Hektik des letzten Spieltags in der Fußball-Bundesliga nicht anstecken lassen. "Ich kann mich komplett von den anderen Zwischenständen lösen. Mich interessiert nur unser Auftritt", sagte der 43-Jährige vor dem Spiel bei Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr, RevierSport-Liveticker).

In seiner Achterbahnsaison geht Bochum als Tabellen-14. mit einer recht komfortablen Ausgangsposition ins Bundesliga-Finale, ein Unentschieden reicht definitiv zur Rettung. "Es gibt mehrere Szenarien für das Wochenende, und natürlich bereiten wir uns professionell auf alles vor. Ich will auf der Bank meine Ruhe haben. Ich will nicht, dass wir im Hintergrund nur mit Ergebnissen von den anderen Plätzen hantieren."

Ein Unentschieden, das kommt Butscher zunächst einmal nicht in die Tüte. Er erklärte: "Ich kenne das nicht, dass man auf Unentschieden spielt. Das ist das fürchterlichste Ergebnis auf das man gehen kann, weil man das nicht beeinflussen kann. Wir spielen ganz klar auf Sieg. Wenn es am Ende dann ein Remis gibt, dann ist das okay. Aber von Beginn an ein Unentschieden zu planen, geht nicht."

Im schlechtesten Fall kann der VfL, der auf den gesperrten Felix Passlack verzichten muss, noch auf den Relegationsplatz abrutschen. Bremen hat noch Restchancen auf die Europapokal-Teilnahme. Tim Oermann, Cristian Gamboa stehen für Passlack parat. "Da werden wir keine Experimente eingehen. Einer von diesen beiden Spielern kommt zum Einsatz", verrät Butscher.

Und wie ist das Gefühl beim VfL-Trainer vor dem Saisonfinale? Butschers Antwort: "Wir werden das schaffen - da bin ich mir sicher!". Butscher weiter: "Die Mannschaft strahlt den Optimismus total aus und repräsentiert diesen auch. Wir haben eine erfahrene Mannschaft, die die Situation kennt. Die Jungs sind wach und fokussiert. Wir haben das schon bei Union Berlin gezeigt, dass wir dem Druck standhalten und das durchziehen können." wozi mit gp