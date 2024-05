Borussia Dortmund II genießt einen Spieltag vor dem Ende der 3. Liga bereits Planungssicherheit. Nun hat die U23 gleich drei Neuzugänge auf einen Schlag präsentiert.

Borussia Dortmund II hat die 3. Liga bereits seit einigen Wochen sicher und wird die Spielzeit zwischen Platz acht und zwölf beenden. Entsprechend frühzeitig konnten die Verantwortlichen die Kaderplanung vorantreiben. Drei Neulinge wurden bereits vorgestellt, nun kamen auf einen Schlag drei weitere Spieler hinzu, die den BVB II in der neuen Saison verstärken sollen.

Der erste in dieser Liste ist Ben Hüning. Der 19-jährige Innenverteidiger wurde beim MSV Duisburg ausgebildet, wechselte 2022 in die U19 von Rot-Weiss Essen und empfahl sich dort für einen Vertrag beim SC Wiedenbrück.

In seiner ersten Senioren-Saison erkämpfte sich Hüning quasi auf Anhieb einen Stammplatz im Abwehrzentrum und gab diesen im Saisonverlauf nicht mehr her. In 29 der 33 Regionalliga-Spiele des SCW lief der Youngster auf, spielte 26 Mal von Anfang an und erzielte ein Tor. Nun wagt er den nächsten Schritt und unterschrieb bei der U23 von Borussia Dortmund bis 2026.

Zehnfacher Zweitliga-Profi schließt sich BVB II an

In Person von Yannik Lührs kommt außerdem ein Spieler, der bereits Zweitliga-Erfahrung mitbringt. Der 20-Jährige ist ebenfalls in der Innenverteidigung zuhause. 2018 wechselte er in die Jugend von Hannover 96 und bahnte sich dort den Weg bis hin zu den Profis. Für die Mannschaft von Stefan Leitl durfte er in den vergangenen beiden Spielzeiten insgesamt zehnmal ran, darunter sechs Startelf-Einsätze. Wie Hüning wurde auch Lührs mit einem Arbeitspapier bis 2026 ausgestattet.

Mit Jordi Paulina zaubert der BVB II zusätzlich einen offensiven Mittelfeldspieler aus der vierten niederländischen Liga aus dem Hut. Der 19-jährige Niederländer, der in der Jugend beim FC Utrecht ausgebildet wurde, kommt vom USV Hercules, für den er in dieser Spielzeit in 26 Einsätzen neun Tore erzielte. Paulina unterschrieb bis 2027.

Bereits zuvor hatte Borussia Dortmund II die Sommer-Verpflichtungen von Baran Mogultay (20, MSV Duisburg), Felix Paschke (20, Hamburger SV II) und Niklas Jessen (20, FC. St. Pauli II) bekanntgegeben.