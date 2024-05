Die DJK Sportfreunde Katernberg hat in der neuen Saison einiges vor. Der Essener Bezirksligist präsentierte gleich sechs neue Spieler.

Sechs Neue auf einen Schlag! Die DJK Sportfreunde Katernberg, aktuell Tabellensechster in der Bezirksliga Gruppe 6 am Niederrhein, rüstet sich für die neue Saison 2024/2025. Dann will Katernberg wieder im oberen Drittel mitspielen.

Trainer Sascha Fischer und sein Sportlicher Leiter Tobias Buhren konnten nun einige Zugänge präsentieren. Neben dem Eigengewächs Jason Jäschke 19, Mittelfeld-Allrounder), der bereits in der Rückrunde Bezirksliga-Luft schnuppern konnte, stoßen die folgenden Spieler zur kommenden Saison in den Katernberger Kader: Timo Conde (25, Blau-Weiß Mintard, Angriff), Fabian Handke (23, SpVgg Steele, Innenverteidigung), Pascal Brandner (27, Sportfreunde Altenessen 18, Außenverteidigung), Mohamed El-Zein (24, ESC Preußen, Mittelfeld) und Joel Wyputa (21, Eintracht Erle, beide Außenbahnen).

"Mit den ersten sechs Neuzugängen ist es uns gelungen, die Mannschaft zu verjüngen und den Altersdurchschnitt zu senken. Das war auch unser Ziel für die kommenden Transferperiode. Einige Ü30-Spieler werden den Verein verlassen oder ganz aufhören", erklärt Sportchef Buhren.

Er ergänzt: "Mit Timo Conde ist es uns zudem geglückt, unseren absoluten Wunschspieler/-Stürmer zu verpflichten. Und, dass wir mit Jason jemanden aus der eigenen Jugend in der Ersten haben, ist ein schönes Zeichen, dass mit Leistung für unseren Nachwuchs alle Türen und Tore nach oben geöffnet sind. Alle sechs Spieler werden dazu beitragen, dass wir in der Breite deutlich besser besetzt sein werden, als es in dieser Saison der Fall gewesen ist. Wir sind sowohl in der Qualität, als auch in der Quantität gut aufgestellt, um eine gute Bezirksligarunde spielen zu können."

Der 25-jährige Conde, der im Nachwuchs des FC Schalke 04 und Preußen Münster spielte, erzielte in der laufenden Landesliga-Saison 15 Buden für Mintard. Daran wird er sich auch in der Bezirksliga in Katernberg messen lassen müssen.