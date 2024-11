Die DJK Sportfreunde Katernberg bleiben das Maß der Dinge in der Bezirksliga Gruppe 6 am Niederrhein. Die Essener gewannen auch das Spitzenspiel.

DJK Sportfreunde Katernberg gegen SV Genc Osman Duisburg: Das Spiel wurde mit Spannung erwartet. Zum Top-Duell der Bezirksliga Gruppe 6 waren auch 350 Zuschauer an die Meerbruchstraße gekommen - und sahen einen klaren Sieger.

Mit einem 0:4 im Gepäck schickten die Essener den SV Genc Osman zurück Richtung Duisburg. Christopher Löffler (41.), Luca Campe (55.), Julian Fischer (67.) und Timo Conde (90.+1) erzielten die Tore für die Mannschaft von Sascha Fischer.

Damit bleiben die Sportfreunde ungeschlagener - elf Siege, drei Remis - Tabellenführer. Katernbergs Trainer Fischer sagte zum Spiel: "In der ersten Halbzeit haben sich beide Mannschaften neutralisiert. Durch eine tolle Aktion gehen wir dann mit einer Führung in die Pause. Nach dem 2:0 hat sich Genc komplett geöffnet und wir haben eiskalt zugeschlagen. In dieser Phase hätten wir das Ergebnis auch auf 5:0 oder 6:0 hochschrauben können."

Seit acht Jahren ist Fischer Trainer in Katernberg. Zwei Spielzeiten verbrachte er mit dem Kooperationsklub - aus der DJK Katernberg 19 und Sportfreunde Katernberg wurden die DJK SF Katernberg - in der Kreisliga A. Mittlerweile spielt der Klub im sechsten Jahr in der Bezirksliga. Ganz oben konnten die ambitionierten Katernberger noch nicht anklopfen.

Wir sind jetzt oben dran und wollen auch da bleiben. Wenn uns das gelingt, dann freuen wir uns alle ein Loch in den Bauch Sascha Fischer

Doch aktuell scheint alles nach dem Aufstieg in die Landesliga auszusehen. Fischer bleibt vorsichtig. "Wir haben noch nicht einmal die Hälfte der Saison gespielt. Aber, klar: Es läuft wirklich gut und anders als in der Vergangenheit. Die letzten Jahre waren wir oft im oberen Drittel. Dann sind wir aber an uns selbst und unserer Einstellung gescheitert. Dieses Jahr ist es anders. Wir haben den Spielstil umgestellt und die Jungs sind eine echte Einheit. Das, was wir im Funktionsteam vorleben, wird auch umgesetzt. Zudem merke ich, wie geil die Jungs darauf sind, den Platz an der Sonne zu behalten."

Erst einmal will Fischer mit seinem Team im Bestfall ungeschlagen in die Winterpause kommen. Dann werden die Katernberger weiter sehen. Die Hallenrunde ist da so ein Thema. Fischer erinnert sich nur ungern: "Vor zwei Jahren sind wir mit zwei Punkten Rückstand auf den späteren Meister SG Schönebeck in die Pause gegangen. Am Finaltag der Hallenmeisterschaft haben sich dann mit Som Essome, Pascal Hendricks und Kevin Zamkiewicz drei Leistungsträger verletzt und sind monatelang ausgefallen. Wir wurden ins Mittelfeld durchgereicht."

Das soll diesmal nicht passieren. Fischer betont: "Wir sind jetzt oben dran und wollen auch da bleiben. Wenn uns das gelingt, dann freuen wir uns alle ein Loch in den Bauch!"

Bleibt abzuwarten, mit welcher Hallen-Mannschaft die Katernberger, die als amtierender Vize-Champion an den Start in den Essener Bundezauber gehen, antreten werden. "Darüber machen wir uns dann über Weihnachten und den Jahreswechsel Gedanken", sagt Fischer, der als großer Hallen-Fan gilt.