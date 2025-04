Durch ein 0:0 gegen den Mülheimer SV am 25. Spieltag der Bezirksliga 6 Niederrhein schrumpft der Vorsprung von Tabellenführer SC Werden-Heidhausen - der Druck steigt.

Mit fünf Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger DJK SF Katernberg ging der SC Werden-Heidhausen in die Partie gegen den Mülheimer SV am 25. Spieltag der Bezirksliga 6 Niederrhein. Eine gute Ausgangsposition, denn der Gegner stand auf Platz zwölf - eine klare Pflichtaufgabe für den Tabellenführer. Erfüllen konnte das Team von Trainer Danny Konietzko diese Aufgabe jedoch nicht.

Am Ende wurde setzte es ein torloses Remis, während der Zweitplatzierte Katernberg zeitgleich GSG Duisburg mit 5:0 vom Platz fegte. Die Bilanz des 25. Spieltags: Katernberg verringert durch den Patzer des SC den Abstand von fünf auf drei Punkte.

Der Cheftrainer des SC, Danny Konietzko, erklärte sich das 0:0 folgendermaßen: "Es war schwierig, denn Mülheim stand sehr tief und die Räume waren sehr eng, das haben sie gut gemacht. Am Ende war es einfach zu wenig Druck von uns. In der 94. Minute macht Mülheim sogar noch den Führungstreffer, aber der wurde wegen Abseits zurückgepfiffen. Ich hab da ehrlich gesagt kein Abseits gesehen, deswegen ist es sogar eher ein Punktgewinn gewesen."

Im nächsten Spiel muss der Tabellenführer gegen GSG Duisburg antreten. Die Duisburger konnten zwar aus den letzten acht Spielen nur vier Punkte holen, dennoch mahnte Konietzko: "Wir müssen jetzt in jedem Spiel bei 100 Prozent sein. Wir müssen zwingender, zielstrebiger und aggressiver werden. Unsere Defensive steht gut, da zähle ich auch die Stürmer zu."

Das Restprogramm ist von gemischten Schwierigkeiten gekennzeichnet. Jede Tabellenregion ist vertreten, zum Beispiel folgen noch herausfordernde Aufgaben wie gegen Rheinland Hamborn (4.) und den Vogelheimer SV (5.), jedoch wartet auch noch das Duell gegen den Tabellenletzten Taxi Duisburg. Der Rest der Gegner ist im Mittelfeld der Tabelle zu finden.

Konietzko über das Restprogramm: "Das spielt bei mir ehrlich gesagt überhaupt keine Rolle, denn wir müssen jetzt gegen jeden Gegner gute Leistungen bringen, egal wer da kommt."

Entscheidungsspiel am letzten Spieltag?

Wie es der Fußballgott wollte, findet am 34. und somit letzten Spieltag der laufenden Saison das Duell zwischen dem SC Werden-Heidhausen und DJK Sportfreunde Katernberg statt. Stand jetzt also Erster gegen Zweiter. Es snd zwar noch acht Spiele bis dahin, jedoch ist ein Entscheidungsspiel am letzten Spieltag nicht unwahrscheinlich.

Konietzko denkt aber noch gar nicht daran: "Das Spiel spielt in meiner Planung noch gar keine Rolle. Wenn es am Ende so sein sollte, dann muss man das genießen. Das wäre natürlich ein Highlight für jeden, besonders für die neutralen Zuschauer wäre das natürlich das Paradies, aber es sind noch zu viele Spiele bis dahin, um sich jetzt schon Gedanken darüber zu machen."

Der Rest der Saison wird also darüber entscheiden, ob es am Ende der Saison das große Finale zwischen Werden-Heidhausen und Katernberg gibt - oder ob einer der beiden vielleicht sogar vorher schon den Meistertitel in den Händen hält.