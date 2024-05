Der MSV Duisburg hat nach dem feststehenden Abstieg in die Regionalliga West weder eine Vertragsverlängerung noch einen externen Zugang bekanntgegeben. Ein Talent geht.

Es bleibt dabei: Stand Mittwoch, 15. Mai 2024, stehen beim MSV Duisburg ab dem 1. Juli 2024 nur Maximilian Braune und Batuhan Yavuz unter Vertrag.

Vorweg: Um Braune müssen sich die MSV-Fans wohl auch keine Sorgen machen. Denn nach RevierSport-Informationen setzten die MSV-Funktionäre einer Anfrage des Drittligisten SC Verl sofort einen Riegel vor. Tenor: Braune ist nicht zu haben und der MSV plant mit ihm als Nummer eins in der Saison 2024/2025.

Gerne hätten die Duisburger Verantwortlichen auch mit Julius Bugenhagen geplant. Doch der Kapitän der U19-Mannschaft gab dem MSV einen Korb. Ihn zieht es nach RevierSport-Informationen zum SC Paderborn II. Beim Zweitligisten soll er einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 erhalten und zunächst einmal in der U21-Mannschaft spielen. Heißt: Bugenhagen wird mit Paderborn gegen Duisburg auflaufen - in der Regionalliga West.

Der 19-jährige zentrale Mittelfeldspieler kam im Januar 2019 aus dem Nachwuchs des Deutschen Meisters Bayer Leverkusen nach Duisburg. In dieser Saison absolvierte Bugenhagen 23 Spiele (drei Tore, drei Vorlagen).

MSV Duisburg: Kampf um Inanoglu, Interesse an Schweers

Der Verlust des U19-Kapitäns ist schon ein Nackenschlag für den Regionalliga-Neuaufbau des MSV. Bleibt abzuwarten, ob die Zebras Bugenhagens Mannschaftskollege Kaan Inanoglu von einer Zukunft an der Wedau überzeugen können. Mit dem 18-jährigen Stürmer, der in 15 U19-Spielen 13 Mal ins Schwarze traf, werden die MSV-Entscheider in der kommenden Woche über dessen Zukunft sprechen. Inanoglu liegen auf jeden Fall auch einige Anfragen von Bundesliga-Reserven vor.

Eine Anfrage des MSV Duisburg soll nach unseren Informationen auch Lion Schweers vorliegen. Der Kapitän des Wuppertaler SV spielte eine ordentliche Saison - 25 Partien, sechs Tore, eine Vorlage - und ist noch bis zum 30. Juni 2025 an den WSV gebunden. Doch wie schon Benschop (Alemannia Aachen) und Damjan Marceta (Eintracht Trier) könnte auch Schweers den WSV vorzeitig verlassen. Die Rot-Blauen müssen Gelder einsparen. Vielleicht ist das die Chance für den MSV den Abwehrspieler loszueisen.

RS berichtete zuletzt auch, dass die Wuppertaler Aday Ercan und Mert Göckan sowie Malek Fakhro (1. FC Bocholt) und Elias Egouli (1. FC Düren) auf der MSV-Liste stehen. Doch unterschrieben, ist noch nichts.