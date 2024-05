Dass der FC Viktoria Köln und Luca Marseiler getrennte Wege gehen würden, stand schon länger fest. Jetzt ist auch bekannt, wohin es den Stürmer zieht.

Luca Marseiler wechselt zum 1. Juli 2024 zu Darmstadt 98. Nach drei Jahren im Viktoria-Trikot schließt sich der Offensivmann dem SVD an und wird in der 2. Bundesliga auf Torejagd gehen.

RevierSport hatte vor wenigen Tagen diesen Wechsel angekündigt.

Der 27-Jährige stand für den "Schäl-Sick-Klub" 92 Mal auf dem Rasen, steuerte 38 Torbeteiligungen bei. 2021 kam Marseiler auf Leihbasis vom SC Paderborn und wurde anschließend fest verpflichtet. Nun sucht der bis dato viertbeste Scorer der 3. Liga - 32 Spiele, 13 Tore, neun Vorlagen - eine neue Herausforderung und geht für den Bundesliga-Absteiger an den Start.

Stephan Küsters, Sportlicher Leiter Viktoria Köln, sagt zum Abgang: "Luca hat bei uns eine tolle Entwicklung gemacht. Er hat sich diesen Schritt in dieser Saison erarbeitet und sich für uns auch nach dem Winter voll reingehauen. Somit hat er sich diesen Wechsel verdient. Nun wünschen wir ihm bei seiner neuen Aufgabe alles Gute."

Luca Marseiler wechselte vor einigen Wochen seinen Berater

Marseilers Ex-Berater wollte den Angreifer nach unseren Infos zum 1. FC Nürnberg transferieren. Die Parteien waren sich eigentlich schon einig, nur die Unterschriften fehlten. Marseilers neuer Agent hatte einen Wechsel nach Darmstadt favorisiert und diesen Deal auch festgezurrt.

Marseiler selbst betont zu seinem Wechsel: "Ich freue mich sehr darauf, in der Vorbereitung mit Darmstadt loslegen zu dürfen und dann auch meine neuen Teamkollegen kennenzulernen. Die gesamte Entwicklung des Vereins in der jüngeren Vergangenheit ist beeindruckend, hier wird seit vielen Jahren gute Arbeit verrichtet. Die Verantwortlichen haben sich in Darmstadt sehr um mich bemüht und mir ein klares Konzept aufgezeigt, wie sie meine Rolle sehen und die kommende Saison angehen wollen."

Darmstadts Sportchef Paul Fernie ergänzt: "Er sieht die neue Spielklasse als große Chance für sich und will sich beweisen, genau dieses Feuer und diese Motivation brauchen wir. Wir freuen uns, dass er sich trotz anderer Angebote für uns entschieden hat. Und wir trauen ihm absolut zu, dass er uns in der 2. Liga weiterhelfen wird."