Dass der FC Viktoria Köln und Luca Marseiler am Ende der Saison getrennte Wege gehen, ist schon länger bekannt. Das Ziel des Stürmers ist aber weiterhin offen.

32 Spiele, 13 Treffer, neun Vorlagen: 22 Torbeteiligungen in einer Saison: Das kann sich sehen lassen. Dieses Zahlenwerk gehört zu Luca Marseiler.

Der Vertrag des 27-jährigen Stürmers des FC Viktoria Köln läuft aus und er wird auch kein neues Arbeitspapier beim Drittligisten unterschreiben. Der Mann aus München fühlt sich zu Höherem berufen.

Zumindest das rege Interesse an seiner Person dürfte Marseiler darin bestärken, dass er höherklassig spielen kann. Wie "Sky" berichtet, ist neben den Zweitligisten 1. FC Nürnberg, 1. FC Kaiserslautern, Karlsruher SC und Hannover 96 auch Noch-Bundesligist SV Darmstadt 98 an Marseiler interessiert. Das kann auch RevierSport bestätigen.

Nach unseren Informationen ist der zukünftige Zweitligist gar der Favorit auf eine Marseiler-Verpflichtung. Der Deal soll kurz vor dem Abschluss stehen. Der Spieler hatte erst vor wenigen Wochen einen Berater-Wechsel vollzogen.

Luca Marseiler wechselte vor einigen Wochen seinen Berater

Marseilers Ex-Berater wollte den Angreifer wohl zum 1. FC Nürnberg transferieren. Die Parteien waren sich eigentlich schon einig, nur die Unterschriften fehlten. Marseilers neuer Agent soll einen Wechsel nach Darmstadt favorisieren.

Marseiler wechselte im Sommer 2022 vom SC Paderborn zum FC Viktoria Köln und blickt auf 92 Pflichtspiele, 18 Tore sowie 20 Vorlagen für die Viktoria zurück. Für Paderborn kam er zu keinem einzigen Profieinsatz. Für die Spielvereinigung Unterhaching bestritt Marseiler derweil bislang die meisten Begegnungen in seiner Karriere - 122 Partien, 16 Buden, 15 Assists.

Viktoria Köln liegt zwei Spieltage vor dem Saisonende in der 3. Liga auf dem 13. Tabellenplatz. Am kommenden Samstag (11. Mai, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt der SSV Jahn Regensburg in den Sportpark Höhenberg. Für die Bayern geht es noch um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Am letzten Spieltag (Samstag, 18. Mai, 13.30 Uhr, RS-Liveticker) reist die Viktoria dann zum Absteiger SC Freiburg II.