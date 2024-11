Im deutschen Profifußball wird ein Trainer erstmals während einer Liga-Partie verkabelt. Das Experiment findet am 8. Dezember in der 3. Liga statt.

Novum im Profifußball: Olaf Janßen, Trainer von Viktoria Köln, lässt sich beim Heimspiel gegen den VfL Osnabrück verkabeln. Der 58-Jährige wird von "Magenta Sport" bei der Partie am 8. Dezember mit einem Mikrofon ausgestattet. Seine Äußerungen wird man in der Live-Übertragung zeitversetzt hören.

Lautstarke Anweisungen, Lob für die Spieler, Jubel und Ärger, Diskussionen mit dem Schiedsrichter - die Fans zu Hause bekommen dadurch ganz neue Eindrücke. Das hat es im deutschen Fußball so noch nicht gegeben. Damit lässt sich Janßen auf ein im Profifußball unbekanntes Experiment ein. Sportfans kennen dies bereits aus anderen Sportarten wie dem Eishockey oder Basketball. Jüngst wurde in der NBA Weltmeister Franz Wagner verkabelt.

Janßen ist einer der erfahrensten Trainer in der 3. Liga. Seit fast vier Jahren ist er bei der Kölner Viktoria im Amt und betreute seine Mannschaft bislang in 144 Drittliga-Spielen an der Seitenlinie. Seine ausgeglichene Bilanz: 52 Siege, 40 Remis, 52 Niederlagen. Vor seinem Amtsantritt am 01. Februar 2021 arbeitete der UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber unter anderem auch schon in der 2. Bundesliga als Trainer von Dynamo Dresden und St. Pauli, zudem coachte er den VfB Stuttgart zwei Spiele als Interimstrainer.

Der gebürtige Krefelder arbeitete einst auch vom 1. Juli 2005 bis zum 23. März 2008 bei Rot-Weiss Essen - als Sportdirektor und Trainer. In seiner Karriere hat der 241-fache Bundesliga-Profi viel erlebt. Dass er allerdings mit einem Mikrofon ausgestattet wird, ist auch für den 58-Jährigen ein Novum.

Bevor es allerdings zum Duell zwischen der Janßen-Elf und dem Schlusslicht VfL Osnabrück kommt, steht für Viktoria Köln noch das Auswärtsspiel beim Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden (01. Dezember, 19.30 Uhr) auf dem Programm. Nach einem guten Start rutschten die Südstädter durch zuletzt zwei Niederlagen in Serie auf Platz elf ab. Dieser Negativtrend soll nun gestoppt werden.