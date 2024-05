MSV Duisburg: Rückschlag für die Opposition! Zwei Mann springen ab, Info-Veranstaltung abgesagt

Beim Drittliga-Absteiger MSV Duisburg findet am 23. Juli 2024 die Jahreshauptversammlung statt. Eigentlich wollte hier dann eine Opposition antreten.

Aus der 2. Bundesliga in die Regionalliga West: Mit diesem Absturz des MSV Duisburg wird auch der Name von Ingo Wald verbunden bleiben. Der MSV-Boss muss damit leben, dass die Zebras unter seiner Führung erstmalig in die 4. Liga absteigen und in der Saison 2024/2025 in dieser spielen werden.

Klar: Es gibt viele Fans, ehemalige Spieler - wie zum Beispiel Tomasz Hajto - und vermeintliche Experten, die das Aus von Wald und Co. fordern. Eine neue Führung soll einen echten Neunanfang bewältigen. Doch das ist oft einfacher gesagt als getan.

Eigentlich hatte sich solch ein Team schon in der Vergangenheit gefunden, aber löste sich letztendlich auf. Und nun passierte etwas Ähnliches: Das Team "MSV-Zukunft" hatte die Pressevertreter am Donnerstag, 16. Mai 2024, in ein Duisburger Hotel geladen. Zu einem informellen Pressegespräch der Opposition.

Denkste! Rund zweieinhalb Stunden vor diesem geplanten Treffen erhielt RevierSport einen Anruf von Kai-Uwe Otto, einem der bisherigen fünf Mitglieder des Teams "MSV-Zukunft". Otto: "Leider müssen wir die Veranstaltung absagen. Zwei Mitglieder unseres Teams sind kurzfristig abgesprungen." Ralf Rottmann und Uwe Struck ließen Otto, Thomas Maaßen und Andreas Tappe kurzfristig wissen, dass sie nicht mehr zur Verfügung stehen. Ein unerwarteter Rückschlag für das Team "MSV-Zukunft"!

"Wir können uns das aktuell nicht wirklich erklären. Wir hatten ein gutes Bauchgefühl und plötzlich sagen die Leute ab. Aber das sind erwachsene Männer. Sie müssen wissen, was sie machen. Wie wir jetzt weitermachen, weiß ich nicht. Das ist noch viel zu frisch", erklärt Maaßen gegenüber RevierSport.

Sein Zusatz: "Ob wir oder andere Leute: Der MSV benötigt eine neue und frische Führung. Die letzten vier Jahre waren katastrophal und wir hatten schon Glück, dass es nicht eher nach unten gegangen ist. Das Ergebnis kann jetzt aber jeder sehen: Regionalliga! Ein einfaches "weiter so" kann es nicht mehr geben."