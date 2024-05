Drittligist MSV Duisburg ist am Samstag zu Gast in Dresden. Der Abstieg ist bereits besiegelt, trotzdem wollen sich die Zebras bestmöglich verabschieden.

Mit dem Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden am Samstag (18. Mai, 13.30 Uhr, RS-Liveticker) steht für den MSV Duisburg die wohl schwierigste Auswärtsreise der Saison an.

Bereits abgestiegen müssen die Zebras die weite Reise zum Tabellenvierten antreten. Dennoch werden rund 500-600 Fans die Zebras in die sächsische Landeshauptstadt begleiten.

Aufsteigen kann Dynamo nicht mehr, dennoch erwartet Uwe Schubert einen kämpfenden und vor heimischem Publikum motivierten Gegner. "Es ist nicht so, dass es um gar nicht mehr geht - zumindest für Dynamo Dresden. Auch wenn sie im Pokal im Endspiel gegen Aue sind, wollen sie Platz vier verteidigen", schätzt der MSV-Interimstrainer. "Und bei uns geht es darum, sich vernünftig zu verabschieden. Wir wollen ein ordentliches Spiel abliefern und die Punkte nicht verschenken."

Dabei wird es auch aus Personalsicht Zeit für die neue Saison. Schubert zählte die Ausfälle von Thomas Pledl, Marvin Knoll, Baran Mogultay, Marvin Bakalorz, Daniel Ginczek, Joshua Bitter, Rolf Feltscher, Benjamin Girth, Hamza Anhari, Sebastian Mai, Chinedu Ekene, Casper Jander und Pascal Köpke auf und sagte: "Ich hoffe, ich hab keinen vergessen."

Gerade mit dem bekannten Abstieg muss der Blick nun auch nach vorne gehen. Zum Abgang von U19-Kapitan Julius Bugenhagen und der Planung mit anderen Spielern aus der A-Jugend könne er allerdings "nichts weiter zu sagen", erklärte der Interimscoach. Und ergänzte: "Wir haben uns natürlich ausgetauscht, aber ich bin aktuell nicht in Gesprächen mit U19-Spielern involviert."

Seine Erwartungen und Hoffnungen an den neuen MSV in der kommenden Spielzeit beschrieb Schubert indes so: "Am liebsten würde ich mir wünschen, dass wir eine ordentliche Mannschaft haben und das richtige Trainerteam dazu finden, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen wie der jetzige Aufsteiger aus der Regionalliga - mit einem vollen Stadion, und dass die Menschen wieder ganz eng zusammenrücken und sagen: 'Es hat sich immer wieder angedeutet, aber in der neuen Saison packen wir das an und werden das geraderücken!'"