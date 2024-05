Hansa Rostock hat einen neuen Sportdirektor präsentiert. Er war zuletzt für einen Ligakonkurrenten tätig.

Am letzten Spieltag der Saison in der 2. Fußball-Bundesliga muss Hansa Rostock noch um den Klassenerhalt kämpfen. Unabhängig davon hat der Ostsee-Klub schon jetzt einen neuen Sportdirektor vorgestellt. Amir Shapourzadeh wechselt in die Hansestadt.

Der 41-Jährige war bis Anfang des Jahres für Ligakonkurrent VfL Osnabrück, der bereits sicher aus der zweiten Liga abgestiegen ist, als Sportdirektor tätig. Aktuell fungiert er dort als Berater des Vorstands. In Rostock folgt Shapourzadeh auf Kristian Walter. Vor einigen Tagen hatte sich der Verein von Walter getrennt und angekündigt, zeitnah eine Nachfolgelösung zu präsentieren.

Das ist an diesem Donnerstag erfolgt. Shapourzadeh unterzeichnete einen Zweijahresvertrag beim FC Hansa, wo er kein Unbekannter ist: Zwischen 2004 und 2008 stand er als Spieler in Rostock unter Vertrag und war Teil der Mannschaft, die 2007 den Bundesliga-Aufstieg feierte.

Nach seiner aktiven Karriere arbeitete der gebürtige Iraner als Sportdirektor bei den Würzburger Kickers und Admira Wacker, ehe sein Weg nach Osnabrück und nun eben nach Rostock führte. Nach dem letzten Pflichtspiel der Saison - Hansa empfängt am Sonntag den SC Paderborn (15.30 Uhr) und muss zeitgleich auf einen Patzer von Wehen Wiesbaden gegen den FC St. Pauli hoffen, um noch auf den Relegationsrang zu klettern - tritt er sein Amt offiziell an.

"Mit Amir Shapourzadeh konnten wir einen Fußball-Fachmann unter Vertrag nehmen, der unserem Anforderungsprofil entspricht. Er bringt u.a. aktive Erfahrung als Profi-Fußballer mit, kennt die zweite und dritte Liga in Deutschland sehr genau und verfügt zudem über die erforderliche Führungserfahrung", erklärt Interimsvorstand Jürgen Wehlend.

"Außerdem ist er als ehemaliger Hansa-Spieler sehr gut mit Verein, Umfeld und Stadt vertraut. Dieses Gesamtpaket sowie die sehr professionellen Gespräche, in denen uns Amir Shapourzadeh seine Ideen und Konzepte für den F.C. Hansa präsentiert hat, waren ausschlaggebend für die Zusammenarbeit."