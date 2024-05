Die Fans von Rot-Weiß Oberhausen mussten lange zittern und sich fragen, ob Topscorer Moritz Stoppelkamp an Bord bleibt oder geht. Jetzt steht seine Entscheidung fest.

Große Freude an der Lindnerstraße: Rot-Weiß Oberhausen hat eine weitere wichtige Personalie an den Verein binden können. Moritz Stoppelkamp wird auch in der kommenden Saison für die Kleeblätter auf Torejagd gehen.

Das gaben der 37-jährige Stoppelkamp und RWO offiziell bekannt. "Nach langen und guten Gesprächen bin ich jetzt sehr froh, weiter für RWO aufzulaufen. In der neuen Saison wollen wir ein anderes Gesicht zeigen und erfolgreichen Fußball spielen. Bevor wir uns aber voll auf die neue Spielzeit fokussieren, haben wir jetzt noch ein großes Ziel, das wir gemeinsam erreichen wollen. Nach langen und guten Gesprächen bin ich jetzt sehr froh, weiter für RWO aufzulaufen", sagt Stoppelkamp zu seinem Verbleib.

Stoppelkamp wechselte im vergangenen Sommer vom MSV Duisburg zurück an die Lindnerstraße, wo er bereits von 2008-2010 in der 2. Bundesliga aktiv war. In der laufenden Regionalliga-Saison kommt der Ex-Duisburger und -Essener auf starke 15 Tore und zwölf Vorlagen. Im Niederrheinpokal kommen weitere fünf Treffer und drei Assists hinzu, wodurch der erfahrene Offensivmann mit 35 Torbeteiligungen der Topscorer bei den Kleeblättern ist. In der neuen Saison soll Stoppelkamp an diese Werte anknüpfen und weiterhin einer der Führungsspieler in der Mannschaft sein. Und das Niederrheinpokal-Finale 2024 gegen Rot-Weiss Essen (25. Mai) steht noch aus.

"Moritz hat bereits in unserem ersten Gespräch signalisiert, dass er sich bei RWO wohlfühlt und gerne bleiben würde. Seine sportlichen Qualitäten sind unumstritten. Viel wichtiger ist für mich herauszustellen, dass er die zukünftige Ausrichtung kennt, sich dieser bewusst ist und sich proaktiv mit Ideen einbringt. Die Verlängerung ist ein absoluter Gewinn für uns!", freut sich Dennis Lichtenwimmer, Sportlicher Leiter beim West-Regionalligisten aus Oberhausen.

Rot-Weiß Oberhausen: Aktuell stehen 14 Spieler für die Saison 2024/2025 unter Vertrag

Mit den jüngsten Vertragsverlängerungen von Stoppelkamp, Tanju Öztürk, Dominik Burghard und Timo Böhm stehen 14 Mann bei RWO für die Saison 2024/2025 unter Vertrag. Denn die Torhüter Robin Benz, Kevin Kratzsch, Daniel Davari (er ist als dritter Keeper und Torwart-Trainer zur neuen Saison eingeplant, Anm. d. Red.) sowie die Feldspieler Nico Klaß, Ozan Hot, Kerem Yalcin, Marius Kleinsorge, Denis Donkor, Michel Niemeyer und Cottrell Ezekwem besitzen noch gültige Verträge bis zum Sommer 2025. Alle anderen Arbeitspapiere laufen aus.

Hierbei sei aber nochmals betont, dass Niemeyer und Kleinsorge keine Rolle mehr spielen und RWO verlassen dürfen. Mit Spielern wie den Leistungsträgern Pierre Fassnacht oder Sven Kreyer befindet sich RWO-Manager Lichtenwimmer noch in Gesprächen. Das gilt auch für Moritz Montag, Phil Sieben und Edin Hadzibajramovic.