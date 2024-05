Henok Teklab war bei Preußen Münster ein Publikumsliebling. Der Offensivspieler blüht nun auch bei seinem neuen Klub auf.

Es war ein ganz besonderer Moment für den Ex-Münsteraner Henok Teklab! Der Flügelflitzer, der seit dieser Saison für den belgischen Erstligisten Royale Union Saint-Gilloise spielt, erzielte am vergangenen Montag sein erstes Tor im Trikot der Belgier.

Beim Jupiler Pro League Champions' Playoff-Auswärtsspiel gegen den FC Brügge brachte Teklab seine Mannschaft in der 48. Minute mit 1:0 in Führung – und wie:

Der 25-Jährige zog von der linken Seite nach innen und hämmerte den Ball aus rund 20 Metern in den rechten Winkel, es war ein Traumtor. Auch wenn Saint-Gilloise die Führung nicht über die Zeit bringen konnte und "nur" 2:2 in Brügge spielte, war der Premierentreffer für Teklab vor über 24.000 Zuschauern natürlich ein großes Highlight.

Aber auch unabhängig vom Tor läuft es für den trickreichen und schnellen Außenspieler aktuell ziemlich gut in Belgien. Während Teklab in der Hauptrunde, die Saint-Gilloise auf dem ersten Tabellenplatz beendete, nur zweimal in der Startelf stand, entwickelte sich der gebürtige Frankfurter in der Meisterschaftsrunde (Play-offs) zum Stammspieler. In den vergangenen vier Partien spielte er jeweils von Beginn an und die Belgier blieben in diesen vier Spielen auch ungeschlagen (zwei Siege, zwei Remis).

Spielt Teklab bald sogar in der Champions League?

Durch das Remis in Brügge verpasste Royale Union Saint-Gilloise den Sprung auf Platz zwei in der Meisterschaftsrunde. Aber: Spitzenreiter RSC Anderlecht und Verfolger FC Brügge sind nur drei Punkte entfernt. Bei zwei noch zu verbleibenden Spielen ist auch der Meistertitel für Teklab weiter drin, zumal Anderlecht und Brügge noch gegeneinander antreten müssen.

Der Sieger dieser Gruppe wird belgischer Meister und sichert sich die Teilnahme an der Play-off-Runde der Champions League. Der Vizemeister erreicht die Teilnahme an der 2. Qualifikationsrunde zur Champions League. Es ist also möglich, dass Teklab in der kommenden Saison in der Königsklasse auflaufen wird.

Von 2021 bis 2023 spielte Henok Teklab zwei Jahre lang für Preußen Münster. Bei den Adlerträgern entwickelte er sich auf Anhieb zum Publikumsliebling und überzeugte mit starken Leistungen. In 75 Pflichtspielen für Münster war er an 46 Treffern (19 Tore, 27 Vorlagen) direkt beteiligt und damit einer der Garanten auf dem Weg zum Drittliga-Aufstieg 2023.