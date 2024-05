Noch vor dem letzten Spiel der Saison, am Donnerstagabend (16. Mai, 18.30 Uhr, RevierSport-Liveticker), gab die U23 des FC Schalke 04 bekannt, wer die Mannschaft verlassen wird.

Am Donnerstag, 16. Mai, geht es für die Zweitvertretung des FC Schalke 04 ein letztes Mal in der Saison 2023/2024 um Regionalligapunkte. Ab 18.30 Uhr (RevierSport-Liveticker) ist Rot Weiss Ahlen im Parkstadion zu Gast.

Dann werden auch gleich zehn Spielern blau-weiße Blumensträuße in die Hand gedrückt.

Alexander Kopf und Nelson Amadin - RevierSport berichtete - (beide Ziel unbekannt) verlassen den FC Schalke 04 aufgrund der Altersgrenze in U23-Mannschaften. Darüber hinaus werden auch Andreas Ivan, Nicholas Engels, Verthomy Boboy, Romeo Ferreira, Marouane Balouk, Grace Bokake, Akbar Tchadjobo und Bleron Krasniqi (alle Ziel unbekannt) die Knappenschmiede verlassen.

"Wie jedes Jahr haben wir, wie für eine U23-Mannschaft üblich, einen Umbruch im Sommer. In diesem Jahr haben wir es geschafft, eine Saison zu spielen, die auch tabellarisch sehr positiv zu bewerten ist. Dadurch sind einige meiner Spieler sicherlich noch interessanter für andere Vereine geworden als in den Jahren zuvor. Ich würde mir wünschen, dass die Jungs, die uns jetzt verlassen, die nächsten Erfahrungen in einer höheren Liga oder im Ausland sammeln können. Ich wünsche den Jungs alles Gute auf ihrem Weg. Es war ein tolles Jahr zusammen und jeder Einzelne wird seinen Weg gehen", erklärt Jakob Fimpel.

Mit Abwehrspieler Tidiane Touré (1. FC Köln II) und Angreifer Seok-ju Hong (Viktoria Köln) konnte die Schalker U23 auch schon die ersten beiden externen Zugänge für die Serie 2024/2025 präsentieren. Da werden in den nächsten Tagen und Wochen noch viele Spieler extern, wie intern aus der U19, folgen.

Diese Spiele stehen - Stand: 16. Mai - ab dem 1. Juli 2024 beim FC Schalke 04 unter Vertrag:

Tor: Justin Treichel, Julius Paris

Abwehr: Ibrahima Cissé, Tidiane Touré

Mittelfeld: Tim Albutat, Felix Allgaier, Kelsey Meisel, Paul, Pöpperl, Yannick Tonye

Angriff: Seok-ju Hong, Pierre Michel Lasogga, Nick Castelle, Tim Schmidt