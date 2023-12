SG Wattenscheid: Dieses Bövinghausen-Trio könnte an der Lohrheide unterschreiben

Die SG Wattenscheid 09 befindet sich nach der Spielabsage für Sonntag nun offiziell in der Winterpause. In dieser sollen neue Spieler verpflichtet werden.

Für die SG Wattenscheid 09 soll es in dieser Saison einfach nicht laufen. Der ehemalige Bundesligist beendet das Jahr 2023 auf dem letzten Tabellenplatz in der 5. Liga.

Denn das letzte Spiel des Jahres gegen Victoria Clarholz, das für Sonntag (17. Dezember) angesetzt war, findet aufgrund des schlechten Rasenzustands nicht statt. Das entschied eine Platzkommission am Freitag.

Somit können Trainer Engin Yavuzaslan und der neue Sportchef Hartmut Fahnenstich in die Vollen gehen, was die Kaderplanung für die Restrunde betrifft.

Denn schon vor dem Clarholz-Spiel hatte Yavuzaslan gegenüber RevierSport betont: "Wir machen kein Geheimnis daraus, dass wir personell etwas machen werden. Wie viele Spieler es im Endeffekt sein werden, wissen wir aktuell noch nicht."

Und wie RS erfuhr, geht der Wattenscheider Blick aktuell Richtung Dortmund. Denn der TuS Bövinghausen wird sich zum 1. Januar 2024 von 16 Spielern trennen und auch in Wattenscheid weiß man, dass der Konkurrent ordentliche Jungs abgeben wird. "Bövinghausen hat viele interessante Spieler", meinte Yavuzaslan zuletzt.

Nach RS-Informationen sind die Wattenscheider gleich an drei Noch-TuS-Akteuren interessiert. Nämlich: Torwart Niklas Lübcke, Mittelfeldspieler Nico Thier und Flügelspieler Umut Yildiz, der einst schon für die SG 09 spielte. Thier steht auch auf der Liste des Regionalliga-West-Schlusslichts SSVg Velbert. In den nächsten Tagen sollen sich diese Personalien entscheiden.

So oder so: Coach Yavuzaslan weiß ganz genau aus welchem Holz zukünftige Wattenscheid-Spieler geschnitzt sein müssen. Yavuzaslan betonte noch vor der Clarholz-Begegnung: "Bei Wattenscheid hast du immer Druck. Die Fans erwarten, und das zurecht, dass die Mannschaft allen voran in den Heimspielen marschiert. Dieses Spiel wird nicht die Saison entscheiden, es ist aber sehr wichtig. Die Spieler müssen mit dem Druck umgehen und diesem gewachsen sein. Das ist Wattenscheid. Wer damit nicht klar kommt, ist hier fehl am Platz." Zumindest steht fest, dass das Clarholz-Spiel nicht stattfindet. Jetzt bleibt nur noch die Frage, welche Spieler an der Lohrheide unterschreiben werden?