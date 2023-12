Oberliga Westfalen: Wieder abgesagt - die SG Wattenscheid geht als Letzter in die Winterpause

Die Lohrheide ist unbespielbar, daher kann die SG Wattenscheid vor dem Winter den letzten Platz nicht mehr verlassen.

Es soll nicht sein: In der Oberliga Westfalen geht die SG Wattenscheid verfrüht in die Winterpause. Seit dem 29. Oktober gab es kein Heimspiel mehr in der Lohrheide, damals endeten die 90 Minuten gegen Ennepetal 0:2. Die bittere Bilanz daher: Alle sechs Heimspiele, die ausgetragen wurden, verlor die SGW in der laufenden Saison.

Und auch am Sonntag wird kein Heimsieg dazukommen. Denn die Partie gegen Victoria Clarholz wurde am Freitagmorgen abgesagt. Der Platz in der Lohrheide ist für Sonntag nicht bespielbar. Das entschied heute morgen die Platzkommission. Wann die Begegnung nachgeholt werden soll, das steht noch nicht fest.

Damit gehen die Wattenscheider vermutlich mit zwei ausgetragenen Partien weniger in die Pause, sollten am Wochenende nicht noch weitere Partien abgesagt werden. Und damit steht auch fest, dass die Wattenscheider über den Jahreswechsel die Rote Laterne inne haben werden.

Das Fazit nach einer Halbserie in der Oberliga Westfalen: 15 Spiele, sieben Punkte, es gab nur zwei Siege und zwölf Niederlagen. In der Rückserie muss eine Leistungsexplosion her, soll der Klassenerhalt erreicht werden.

Vermutlich wird es auch einige Umbauarbeiten am Kader geben, um den Rückstand aufzuholen. Der liegt trotz der schlimmen Hinserienbilanz aktuell nur bei vier Punkten, was daran liegt, dass es nur zwei Absteiger gibt und auch die Konkurrenz im Keller kaum punktet.

Daher sind Victoria Clarholz (elf Zähler), der FC Brünninghausen (elf Punkte) und Eintracht Rheine (neun Zähler) weiter in Schlagdistanz. Die TSG Sprockhöven und die Sportfreunde Siegen auf den folgenden Plätzen sind schon acht oder neun Punkte weg.

Am Wochenende kann die Distanz noch größer werden vor der Winterpause. Eintracht Rheine spielt gegen die TSG Sprockhövel, hier punkte also auf jeden Fall jemand. Der FC Brünninghausen muss in Vreden ran, die SF Siegen haben die schwierige Aufgabe bei Türkspor Dortmund vor der Brust.