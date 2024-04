Am 30. Spieltag der Oberliga Westfalen verlor die SG Wattenscheid 09 nach zuletzt drei Siegen in Serie mit 0:1 (0:1) gegen Westfalia Rhynern.

Die SG Wattenscheid 09 verlor nach zuletzt drei Siegen in Serie wieder ein Meisterschaftsspiel und unterlag am 30. Spieltag der Oberliga Westfalen mit 0:1 (0:1) Westfalia Rhynern. Während Rhynerns Trainer Julian Stöhr den so gut wie sicheren Klassenerhalt feierte, bemängelte SGW-Trainer Engin Yavuzaslan die fehlende Torgefahr seiner Mannschaft.

Das goldene Tor am Sonntagnachmittag erzielte Rhynerns Julius Woitaschek in der 30. Spielminute. Zuvor konnte Wattenscheids Schlussmann Niklas Lübcke einen Schuss von Marcel Pietryga noch parieren, jedoch bekam die SGW in der Folge den Ball nicht geklärt und ebnete den Gästen dadurch den Weg zur Führung.

Wattenscheids Trainer Yavuzaslan ärgerte sich über das Gegentor: „Es war eine knappe und ärgerliche Niederlage. Der Gegentreffer war ein Duseltor aus heiterem Himmel. Den ersten Ball konnte Niklas halten, aber den zweiten Ball haben wir nicht konsequent verteidigt. Es ist doppelt und dreifach bitter, dass wir durch so ein Tor das Spiel verloren haben.”

Auch die fehlende Torgefahr seiner Mannschaft wurmte den Trainer. „Uns hat der letzte Punch und der letzte Wille gefehlt. Wir hätten noch zwei Tage weiterspielen können und wer weiß, ob wir dann ein Tor erzielt hätten. Wir hätten auch noch vier oder fünf Stürmer reinbringen können, aber Rhynern hat alles sehr gut wegverteidigt”, erklärte Yavuzaslan. „Ich mache der Mannschaft zwar keinen Vorwurf, da sie viel investiert hat, aber leider Gottes stehen wir am Ende mit leeren Händen da.”

SG Wattenscheid 09: Lübcke - Renke, Malcherek, Kaminski - Firat (81. Kounang), Thier, Fili (56. Loheider), El Mansoury - Nebi (65. Wiebel), Yildiz, Casalino (78. Broos) Lübcke - Renke, Malcherek, Kaminski - Firat (81. Kounang), Thier, Fili (56. Loheider), El Mansoury - Nebi (65. Wiebel), Yildiz, Casalino (78. Broos) Westfalia Rhynern: Hahnemann - Kleine, Michler, Neumann, Wiese (78. Skrijelj) - Woitaschek (75. Yilmaz), Stöhr, Shabani (85. Coskun), Franke, Bulut (87. Arenz) - Pietryga (67. Di Vinti) Tore: 1:0 Woitaschek (30.) Schiedsrichter: Dr. Marcel Benkhoff Zuschauer: 766

Auf der Gegenseite freute sich Rhynerns Cheftrainer Stöhr über den wichtigen Auswärtssieg seiner Mannschaft. Rhynern steht vier Spieltage vor Saisonende 13 Punkte vor der TSG Sprockhövel mit 22 Punkten auf dem ersten Abstiegsplatz. Zwar hat der FC Brünninghausen auf dem letzten Platz mit ebenfalls 22 Punkten noch ein Nachholspiel in der Hinterhand, dennoch ist der Klassenerhalt so gut wie sicher.

„Es war ein verdienter Sieg für uns. Besonders in der ersten Halbzeit hatten wir die Chance noch zu erhöhen und Wattenscheid hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn sie zur Pause mit 0:2 zurück gelegen hätten”, bilanzierte Stöhr nach dem Spiel. „In der zweiten Halbzeit war es klar, dass Wattenscheid druckvoll aus der Kabine zurückkommt, aber wir haben es leidenschaftlich verteidigt. Sie hatten zwar ein, zwei gute Dinger, aber das kann gegen eine solch starke Mannschaft passieren.”