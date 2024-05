Der VfL Bochum unterlag Bayer 04 Leverkusen am Sonntagabend mit 0:5. Vor dem letzten Spieltag hat der VfL den Klassenerhalt dennochweiter in der eigenen Hand.

Schon am Samstagabend hätte der VfL Bochum als Nichtabsteiger der Bundesliga feststehen können. Der 3:0-Sieg des FSV Mainz 05 gegen den BVB vertagte die vorzeitige Entscheidung allerdings. Durch Bochums 0:5-Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen bleibt es auch am letzten Spieltag spannend.

Der Startpunkt der Niederlage ist nicht schwierig zu erkennen. Nach mutigen Anfangsminuten sah Felix Passlack in der 15. Spielminute die Rote Karte. "Dann muss alles perfekt laufen, damit man hier etwas mitnimmt", erklärte Patrick Osterhage nach der Partie. "Wir haben es bis zum 0:1 ganz okay gemacht. Wenn sie dann in Führung gehen, wird es natürlich schwierig", bilanzierte er.

Zwar schätzte er das 0:5 als etwas zu hoch ein, erkannte allerdings auch, dass "irgendwann die Kräfte fehlen. Die Räume werden größer." So verlor man am Ende verdient.

Hätte der BVB am Samstagabend nicht gegen Mainz verloren, wäre der VfL bereits gerettet gewesen. Für Osterhage ist das nebensächlich: "Natürlich wäre das schön gewesen, aber man kann nicht auf die Anderen vertrauen. Wir müssen selber Punkte holen. Wir haben alles in der eigenen Hand."





Der direkte Abstieg ist zwar nicht mehr möglich, doch bei Siegen des FSV Mainz 05 und Union Berlin am kommenden Samstag, würde der VfL im Falle einer eigenen Niederlage auf den Relegationsplatz abrutschen.

Bei einem Unentschieden in Bremen wäre Bochum gerettet. Union Berlin steht nämlich mit drei Punkten Rückstand auf dem 16. Tabellenplatz. An der Herangehensweise für den letzten Spieltag ändert das laut Osterhage allerdings nichts.

"Auf Unentschieden zu spielen wäre der falsche Ansatz. Wir gehen ganz normal ins Spiel und denken nicht 'hoffentlich nehmen wir einen Punkt mit.' Wir spielen genauso unser Spiel, als würden wir drei Punkte brauchen."

Schützenhilfe könnte der VfL ausgerechnet von Osterhages neuem Arbeitgeber bekommen. Der SC Freiburg spielt nämlich auswärts bei Union Berlin. Verhindern die Breisgauer einen Sieg der Eisernen, wäre der Klassenerhalt gesichert.

Zusatzmotivation braucht der SC laut Osterhage allerdings nicht: "Die spielen auch noch um etwas. Die wollen auch gewinnen. Ich denke da braucht keiner anrufen und sie motivieren."