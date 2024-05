Bundesliga

Nach einer guten Anfangsphase schwächte Felix Passlack den VfL Bochum mit einer Notbremse. Anschließend dominierte Bayer Leverkusen das geschehen und setzte sich mit 5:0 durch.

Der VfL Bochum muss auch am letzten Spieltag noch in den Rückspiegel schauen. Nach dem 0:5 gegen Bayer 04 Leverkusen fehlt dem VfL ein Zähler, um sich sicher vor der Relegation zu retten.

Gegen den deutschen Meister startete Bochum mutig und hatte die erste große Chance. Philipp Hofmann köpfte allerdings knapp vorbei (11.). Inmitten der guten Anfangsphase leistete sich Felix Passlack dann aber einen fatalen Fehler. Der Außenverteidiger stand bei einem Pass in die Tiefe gegen Nathan Tella schlecht, musste hinterherlaufen und traf den Leverkusener als letzter Mann in den Hacken. Die Konsequenz: Notbremse und Rot (15.).

In Überzahl übernahmen die Leverkusener fortan das Kommando und näherten sich in Person von Patrik Schick erstmals gefährlich an, der Stürmer nickte aber knapp am Tor vorbei (23.). Noch enger wurde es nach einer kurz ausgeführten Ecke, als Granit Xhaka an die Latte schlenzte (30.).

Doppelschlag vor der Pause

Kurz vor der Pause platzte der Knoten dann aber. Nach einer Flanke von Arthur setze sich Schick im Strafraum durch und verwandelte direkt zum 1:0 (41.). Wenig später legte sein Sturmkollege Victor Boniface vom Elfmeterpunkt nach (45.+2). Keven Schlotterbeck hatte zuvor Tella im Strafraum an der Hacke erwischt.

Die Partie war damit schon zur Halbzeit quasi entschieden. Nach dem Seitenwechsel verpasste Schick den 3:0 (50.) ebenso wie Boniface, der seinen Schuss an den Pfosten setzte (59.). Auf der Gegenseite gelang Kevin Stöger noch eine Annäherung per Volley (61.), anschließend ging es aber auf der Gegenseite weiter.

Bochum: Riemann - Passlack, Ordets, K. Schlotterbeck, Bernardo (46. Masovic) - Losilla (61. Bero), Osterhage, Asano (20. Oermann), Stöger, Wittek - Hofmann (60. Daschner) Riemann - Passlack, Ordets, K. Schlotterbeck, Bernardo (46. Masovic) - Losilla (61. Bero), Osterhage, Asano (20. Oermann), Stöger, Wittek - Hofmann (60. Daschner) Leverkusen: Hradecky - Kossounou (64. Hofmann), Tah, Tapsoba - Stanisic, Andrich, Xhaka (80. Puerta), Arthur - Tella (80. Grimaldo), Schick (69. Adli), Boniface (69. Iglesias) Schiedsrichter: Benjamin Brand Tore: 0:1 Schick (41.), 0:2 Boniface (45.+2, Foulelfmeter), 0:3 Adli (76.), 0:4 Stanisic (86.), 0:5 Grimaldo (90.+3) Gelbe Karten: Ordets, Schlotterbeck / Tella Rote Karte: Passlack (15., Notbremse) Zuschauer: 26.000

Schick aus guter Position (67.) und Xhaka (71.), der ebenso wie Amine Adli (75.) an Riemann scheiterte, liesen Nummer drei noch aus. Besser machte es Adli aber nur eine Minute später. Nach einer Ecke von Jonas Hofmann nickte der Marokkaner ein (76.).

Stanisic schraubt das Ergebnis in die Höhe

Spät im Spiel hatte Leverkusen noch nicht genug. Edmond Tapsoba traf, wurde aber aufgrund einer Abseitsposition zurückgepfiffen (78.), Hofmann scheiterte nach Anspiel von Alejandro Grimaldo (83.), doch Josip Stanisic drehte noch auf. Die Bayern-Leihgabe traf erst selbst aus der Distanz (86.) und servierte in der Nachspielzeit für Grimaldo, der zum 5:0-Endstand ins leere Tor schob (90.+3).

Leverkusen feiert damit das 50. Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage und hat die Chance am Samstag (15.30 Uhr), zuhause gegen den FC Augsburg die perfekte Bundesliga-Saison abzuschließen. Der VfL braucht in Bremen noch mindestens einen Punkt, um die Relegation aus eigener Kraft abzuwenden.