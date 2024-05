Regionalliga-West-Absteiger Rot Weiss Ahlen hat den nächsten Neuzugang für die Saison 2024/2025 vorgestellt.

Rot Weiss Ahlen hat einen weiteren neuen Spieler vorgestellt. Der Absteiger aus der Regionalliga West hat Tim von der Hammer Spielvereinigung verpflichtet. Für den 22-jährigen Abwehrspieler ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.

Breuer, spielte bereits in der Jugend für Rot Weiss Ahlen. Nun unterzeichnete er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 und will am Ahlener sofortigen Wiederaufstieg in die Regionalliga mitwirken.

Trainer Björn Joppe äußerte sich zuversichtlich über Breuers Rückkehr: "Die Tatsache, dass Tim bereits 22 Pflichtspiele in dieser Saison absolviert hat, zeigt, dass er über Spielpraxis verfügt und bereit ist, sich in unserem Team zu behaupten. Seine Rückkehr gibt uns zusätzliche Tiefe in der Verteidigung und stärkt unsere Mannschaftschemie."

"Mit der Rückkehr von Tim Breuer unterstreicht der Verein sein Engagement für die Förderung von Talenten aus der eigenen Jugend und setzt gleichzeitig auf die Erfahrung und das Potenzial des jungen Verteidigers", heißt es in einer Pressemitteilung der Ahlener.

Zuvor hatten die Münsterländer bereits Denzel Tawiah (Sportfreunde Hamborn 07) verpflichtet. Vor dem Abwehrspieler aus Hamborn gaben die Ahlener auch schon die Verpflichtungen von Fabian Holthaus (Rot-Weiß Oberhausen) und Mike Pihl (Lüner SV) bekannt.

Über Pihls Rückkehr an die Werse freute sich Coach Joppe besonders. Er meinte: "Seine Erfahrung und seine Fähigkeiten werden einen wichtigen Beitrag zur Stabilität unserer Mannschaft leisten. Mike kennt den Verein gut und bringt eine wertvolle Perspektive mit, die uns helfen wird, unsere Ziele zu erreichen. Seine Rückkehr ist ein wichtiger Schritt für uns auf unserem Weg zum Erfolg."

Die vier Zugänge dürften es der Anfang sein. Denn viele Spieler werden Ahlen nach dem Abstieg verlassen. Bis dato stehen offiziell aber nur Robin Brüseke (Ziel unbekannt) und Jannik Borgmann, den es zum bisherigen Liga-Konkurrenten FC Gütersloh zieht, als fixe Abgänge fest.