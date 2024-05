Der MSV Duisburg braucht einen neuen Kader für die Regionalliga West. Michael Preetz gibt Einblick in die Planungen.

Nach dem Abstieg des MSV Duisburg sind die Wunden noch frisch, das zeigte sich zuletzt bei den skandalösen Vorfällen beim Heimspiel gegen Erzgebirge Aue am Sonntag.

Auch die Verantwortlichen werden noch einige Tage brauchen, "um diesen Abstieg zu verkraften", erklärte Geschäftsführer Michael Preetz schon vor der Partie bei "MagentaSport". Mit Abschluss der Saison am kommenden Samstag soll der Blick aber nach vorne gehen. "Und der Fokus auf die Planung der neuen Spielzeit."

Fest steht: Die Zebras müssen den Kader für die Regionalliga komplett umkrempeln - und das unter erschwerten Bedingungen. Geschäftsführer Michael Preetz will die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht öffentlich diskutieren. Er meinte aber: "Es wird unsere Aufgabe sein, eine Mannschaft hinzustellen, die wieder aufsteigen kann. Das kann man sagen. Diese Herausforderung nehmen wir an. So werden wir das Ganze auch angehen."

Zugleich weiß Preetz, dass die vierte Liga "Neuland" und "unbekanntes Terrain" für den Verein ist. "Es wird um die sogenannten weichen Faktoren gehen. Du musst die Liga annehmen. Du musst wissen, worauf du dich einlässt. Du musst wissen, was passiert, egal wo du hinfährst in der Regionalliga. Das sind eher Dinge, die dann im Kopf Vorbereitung brauchen, als auf dem Platz."

Natürlich bedarf es auch einem schlagkräftigen Kader. Allein Maximilian Braune (20) und Batuhan Yavuz (19) besitzen einen für die Regionalliga gültigen Vertrag. Was Neuzugänge betrifft, gibt es bislang keine spruchreifen Neuigkeiten. Erste Gespräche wurden aber bereits geführt. Eine weitere Hauptbaustelle: die Trainersuche.





"Wir sind in unserem Zeitplan", sagte Preetz am Sonntag. "Wir haben Ideen, das ist klar. Nicht nur was die Trainerposition angeht, sondern auch, was die Kaderplanung für die neue Saison angeht. Wir sind nicht unvorbereitet. Hinter den Kulissen wird gearbeitet. Die Profile sind erstellt. Wir wissen, was wir wollen. Wir werden das, was wir umsetzen, dann kommunizieren, wenn wir so weit sind."

So bleibt vorerst nur eines sicher: Es wird ein spannender und ereignisreicher Sommer in Meiderich.