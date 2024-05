Der MSV Duisburg muss für die kommende Saison in der Regionalliga West eine komplett neue Mannschaft zusammenstellen. Zudem sind die Zebras auch noch ohne Cheftrainer.

Maximilian Braune und Batuhan Yavuz: Das sind die beiden einzigen aktuellen Spieler des MSV Duisburg, die auch für die neue Saison 2024/2025 einen gültigen Arbeitsvertrag an der Westender Straße besitzen.

Heißt: Sportchef Chris Schmoldt, Geschäftsführer Michael Preetz und Co. müssen einen gänzlich neuen Kader zusammenstellen. Mindestens 20 externe Spieler dürfte der MSV verpflichten. Es wird ein sehr spannender Transfer-Sommer an der Wedau.

Die ersten Namen sind bereits durchgesickert. RevierSport berichtete schon vom MSV-Interesse an Mert Göckan und Aday Ercan (beide Wuppertaler SV) sowie Elias Egouli (1. FC Düren).

Nun fand unsere Redaktion heraus, dass die Duisburger auch in Bocholt "wildern". Nach unseren Informationen war Malek Fakhro zu Gesprächen in Duisburg-Meiderich. Der 26-jährige Torjäger des 1. FC Bocholt hat in dieser Serie 15 Mal ins Schwarze getroffen und kommt auf insgesamt 31 Buden in 67 Partien für Bocholt. Gut möglich, dass Fakhro den Hünting nach zwei Jahren gegen die MSV-Arena eintauschen wird.

Zu einem möglichen Wechsel des gebürtigen Esseners nach Duisburg sagt Christopher Schorch: "Ich kann und will dazu nichts sagen." Ein klares Dementi hört sich jedenfalls anders an.

Den gleichen Satz nutzt Schorch in Bezug auf ein vermeintliches Interesse des MSV Duisburg an Bocholts Erfolgstrainer Dietmar Hirsch. Viele Fans würden den ehemaligen MSV-Profi gerne wieder in Duisburg begrüßen - diesmal als Cheftrainer für den Neuanfang in der Regionalliga.

MSV Duisburg: Mit Hirsch hat (noch) niemand gesprochen, Vural-Rückkehr ist kein Thema

"Ich höre das auch immer wieder über vier Ecken. Aber mit mir hat niemand gesprochen. Zudem konzentriere ich mich aktuell voll und ganz auf die letzten beiden Saisonspiele. Schließlich wollen wir die Saison mit dem 1. FC Bocholt als Tabellenzweiter abschließen", sagt der 52-jährige Hirsch, der 203 Pflichtspiele für den MSV Duisburg absolvierte, gegenüber RevierSport.

Es wird spannend zu beobachten sein, welche Spieler in den nächsten Tagen und Wochen beim MSV Duisburg unterschreiben werden. Und natürlich, welchem Trainer die sportliche Führung vertrauen wird. Dass Engin Vural (aktuell Fortuna Düsseldorf U19) zurückkehren könnten, gilt nach unseren Informationen zumindest als ausgeschlossen.