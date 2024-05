Der Wuppertaler SV hat am Montag (13. Mai 2024) seine ersten beiden externen Zugänge für die Saison 2024/2025 vorgestellt.

RevierSport hatte es am Sonntagabend (12. Mai 2024) berichtet und am Montag folgte dann die offizielle Bestätigung des Wuppertaler SV: Der WSV hat die Verpflichtung der Zwillinge Niek und Joep Munsters bekannt gegeben. Die beiden Brüder, die in der laufenden Saison für den SV Lippstadt spielen, wurden in der Jugend von VVV Venlo ausgebildet und spielten ebenfalls in der Regionalliga West für den SV Straelen.

Niek Munsters, der im offensiven Mittelfeld flexibel einsetzbar ist, absolvierte in der laufenden Spielzeit 30 Begegnungen in der Regionalliga West, während sein Bruder Joep Munsters im defensiven Mittelfeld in 29 Partien zum Einsatz kam.

"Ich fühle mich geehrt, Teil dieses großartigen Vereins zu sein und kann es kaum erwarten, meine neue Herausforderung anzunehmen. Ich bin dankbar für diese Chance und werde alles tun, um das Vertrauen des Vereins und der Fans zurückzuzahlen", sagte Niek.

Sein Bruder Joep ergänzte: "Ich bin glücklich und stolz, in der nächsten Saison das Trikot des Wuppertaler SV zu tragen. Ich kann es kaum erwarten, für den Verein und die Fans in diesem tollen Stadion zu spielen."

Auch der Sportliche Leiter des Wuppertaler Sportvereins äußerte sich zur Verpflichtung der Munster-Zwillinge. "Wir freuen uns sehr, diese beiden Spieler in unseren Reihen zu haben. Sie sind nicht nur äußerst talentiert, sondern auch vielseitig einsetzbar. Ihre Fähigkeiten haben bereits viele Anfragen angezogen, daher bin ich umso glücklicher, dass sie sich entschieden haben, mit dem WSV den Weg zu gehen. Ihr Alter ist genau richtig, um unser Team zu verstärken und unsere Ziele zu erreichen", meinte Gaetano Manno.

Nach RevierSport-Informationen waren sehr viele Regionalligisten und auch zwei Drittliga-Klubs an den Zwillingen aus den Niederlanden interessiert. Bis zuletzt buhlte auch die U23 von Hannover 96 um die Dienste der Munsters-Brüder. Letztendlich erhielt der Wuppertaler SV den Zuschlag.