Der SC Paderborn II verliert nach nur einer Saison seinen Trainer. Dennis Schmitt wechselt aus der Regionalliga West in die Südwest-Staffel. Der neue SCP-Coach steht schon fest.

RevierSport hatte bereits vor einigen Tagen berichtet, dass es bei der Zweitvertretung vom SC Paderborn zu einem Trainerwechsel kommen wird. Nun sind die Personalien auch offiziell bekanntgegeben worden.

Der bisherige U21-Coach des SC Paderborn wechselt zur U23-Regionalliga-Mannschaft des Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Für Schmitt übernimmt Daniel Brinkmann (bisher SC Wiedenbrück) in Paderborn.

Brinkmann durchlief als Spieler mehrere SCP-Nachwuchsteams. In der Saison 2004/2005 schaffte er den Sprung zu den Profis und feierte am Ende Saison den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Insgesamt bestritt Brinkmann 54 Pflichtspiele für den SCP07 und mehr als 150 Spiele in der Bundesliga und 2. Bundesliga.

"Wir freuen uns, dass wir einen angehenden Fußballlehrer für das Traineramt der U21 gewinnen konnten. Daniel hat in den vergangenen Jahren in Wiedenbrück sehr gute Arbeit geleistet und viele Spieler weiterentwickelt. Deshalb passt er optimal zu uns", betont Ayhan Tumani, Sportlicher Leiter des Paderborner Nachwuchsleistungszentrums.

In Paderborn freut man sich über das Kommen von Brinkmann und in Frankfurt über das von Schmitt.

Schmitt ersetzte beim SC Paderborn II den heutigen Schalker Bertels

Alexander Richter, Leiter des Eintracht-Nachwuchsleistungszentrums, sagt: "Wir haben mit sehr vielen Trainern gesprochen und es gab ein außergewöhnlich hohes Interesse an der Position des U21-Trainers bei der Eintracht. Das unterstreicht abermals die Strahlkraft unseres Vereins. Dennis Schmitt war derjenige, der uns von Beginn an überzeugt hat. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir den Wechsel nun auch finalisieren und mit Arber Mustafa zudem auch die Position des Co-Trainers besetzen konnten. Besonders im U21-Bereich brauchen wir einen Trainer, dessen oberstes Ziel die Weiterentwicklung unserer Talente ist. In der Ausbildung unserer Spieler sind die Trainer der entscheidende Faktor."

A-Lizenz-Inhaber Schmitt assistierte sowohl in der Saison 2019/20 bei Royal Excel Mouscron als auch in der Spielzeit 2021/22 bei VV St. Truiden unter Cheftrainer Bernd Hollerbach in der Jupiler Pro League, der höchsten Spielklasse Belgiens.

Anschließend wechselte Schmitt zum SC Paderborn und übernahm zur Saison 2022/23 bei der U19 das Cheftraineramt. Mit den A-Junioren schloss er die Saison in der Bundesliga-Staffel West mit dem siebten Rang ab und gewann anschließend gegen den FC Schalke 04 den A-Junioren-Westfalenpokal. Nach dem Abgang von Thomas Bertels (Schalke U17) wurde Schmitt im Sommer 2023 zum U21-Trainer der Paderborner befördert. Nun geht es für ihn in Frankfurt weiter.