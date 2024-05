Die U21-Mannschaft des SC Paderborn hat als Liga-Neuling eine gute Regionalliga West-Saison gespielt. Der Trainer wird gehen, sein Nachfolger steht fest.

Erst am Donnerstag (16. Mai) gab der SC Wiedenbrück bekannt, dass der Vertrag von Trainer Daniel Brinkmann aufgelöst wird. Ursprünglich hatte der 38-jährige Fußballlehrer an der Rietberger Straße einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2025.

RevierSport weiß nun auch, warum der Ex-Profi den SC Wiedenbrück nach viereinhalb Jahren verlässt. Brinkmann nimmt eine neue Herausforderung an. Nämlich: Ab dem 1. Juli wird Brinkmann nach unseren Informationen neuen Trainer des Wiedenbrücker Liga-Konkurrenten SC Paderborn II.

Der aktuelle Trainer der U21-Mannschaft des Zweitligisten Dennis Schmitt soll nach RS-Infos zur U23 von Eintracht Frankfurt wechseln. Beim Bundesligisten ist bekanntlich Markus Krösche, ehemaliger SCP-Manager, Sportchef und in Paderborn bestens vernetzt. Jetzt soll ihm Schmitt an den Main folgen.

Für Brinkmann ist es eine Rückkehr nach Paderborn. Zwischen 2003 und 2007 war der gebürtige Ostwestfale – Brinkmann stammt aus Detmold – für den SCP aktiv. Erst im Nachwuchs, dann als Profi. Der ehemalige Mittelfeldspieler kommt auf insgesamt 58 Begegnungen für den SC Paderborn. Demnächst werden dann Spiele an der Seitenlinie als U21-Coach folgen.

SC Wiedenbrück: Suche nach Brinkmann-Nachfolger läuft

In Wiedenbrück hat derweil die Suche nach einem Nachfolger begonnen. „Wir haben intern bereits ein klares Profil definiert und wissen sehr genau, welcher Trainertyp für den SC Wiedenbrück der richtige ist. Daraus folgend schauen wir uns nun nach Kandidaten um, die zu uns passen und die mit uns den Wiedenbrücker Weg gehen wollen“, beschreibt der SCW-Sportchef Oliver Zech. Bei der Kaderzusammenstellung für die kommende Saison wird er von Tobias Brockschnieder unterstützt, wie der SCW mitteilt.

Und auch die Philosophie soll sich in Wiedenbrück nach dem Brinkmann-Abgang nicht ändern. Zech: „Wir wollen weiterhin auch jungen Talenten aus der Region die Chance geben, sich mit dem SCW zu entwickeln und wir hoffen, dass wir in den kommenden Jahren noch viele Kicker wie Ben Hüning in höhere Ligen verabschieden können.“

Für den abwandernden Verteidiger Hüning (Borussia Dortmund II) hat der SC Wiedenbrück auch bereits einen Nachfolger gefunden. Tim Brdaric vom Ligarivalen Fortuna Köln soll die Lücke des Neu-Borussen füllen. Der 23-Jährige lief bereits 46 Mal in der Regionalliga West auf, kam in der laufenden Saison aber nur auf sechs Kurzeinsätze.