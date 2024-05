Der ETB SW Essen bastelt weiter am Kader für die neue Saison. Zwei Verteidiger bleiben dem Klub erhalten.

Nachdem mit Timur Kesim jüngst ein Spieler den ETB Schwarz-Weiß Essen verlassen hat, konnte der Klub für die kommende Saison in der Oberliga Niederrhein mit zwei Spielern verlängern.

Zum einen bleibt Eigengewächs Almedin Gusic bleibt den Essenern erhalten. Der 21-Jährige erkämpfte sich in der Rückrunde einen Stammplatz in der Mannschaft von Trainer Damian Apfeld, ehe ihn eine Verletzung stoppte. Schon in der C- und B-Jugend lief er für den ETB auf. Danach machte er seine ersten Schritte im Seniorenfußball beim FC Kray. Zu dieser Saison wechselte er wieder zurück zu den „Schwatten“.

„Ich freue mich sehr, dass wir die Entwicklung von Almedin Gusic eine weitere Saison begleiten werden. Almedin ist ein gutes Beispiel dafür, dass man nie aufgeben darf. Sein Start bei uns war recht schwierig, mit sehr wenigen Einsatzzeiten. Aber durch sehr, sehr viel Ehrgeiz und extremen Trainingsfleiß hat er sich in die Startelf gespielt. Er war dann bis zu seinem Handbruch auch ein Stück weit ein Dauerbrenner. Durch den Handbruch fiel er längere Zeit aus, hat sich jetzt aber wieder super herangekämpft. Nun ist er wieder mittendrin im Geschehen und trotz seines jungen Alters ist er ein absoluter Mentalitätsspieler bei uns“, sagte Apfeld.

Der Verteidiger freute sich ebenfalls über ein weiteres Jahr am Uhlenkrug: „Ich habe mich für eine Verlängerung bei den Schwarz-Weißen entschieden, da ich in diesem Jahr hier eine ordentliche Saison mit zufriedenstellenden Leistungen und Einsätzen gespielt habe. Ich möchte weiterhin mit erfahrenen und zielstrebigen Spielern zusammenarbeiten.“

Ein weiterer „Defensivspezialist“ hat am Samstag ebenfalls seine Zusage für die kommende Saison gegeben. Kamil Poznanski geht damit in seine dritte Saison beim ETB. „Mir war schnell klar, dass ich beim ETB bleiben möchte. Ich fühle mich hier sehr wohl und weiß, was ich an Damian Apfeld und dem Trainerteam habe. Ich möchte in der nächsten Saison wieder verletzungsfrei bleiben und erhoffe mir viel Spielzeit. Sportlich möchte ich mich weiterentwickeln und denke, dass ich da beim ETB an der richtigen Adresse bin“, sagte der 24-Jährige.

„Schön, dass wir mit Kamil Poznanski in die dritte Saison gehen können. Kamil zeichnet sich durch seine Flexibilität im Abwehrverbund aus. Egal welche Position ihm auch zugetragen wird, wir können uns immer auf ihn verlassen. Hinzu kommt, dass er ein absoluter Mannschaftsspieler ist, der durch seine Erfahrung auch immer mehr Verantwortung im Team übernimmt“, sagte Apfeld.