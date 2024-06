Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat seine Personalplanung für die Saison 2024/2025 so gut wie abgeschlossen. Zwei, maximal drei Stellschrauben sind noch zu lösen.

Elf Zu- und elf Abgänge sind beim ETB Schwarz-Weiß Essen bislang fix. Zwei bis drei Spieler könnten den Tabellenvierten der vergangenen Oberliga-Niederrhein-Saison noch verstärken.

Ein Name, den RevierSport kennt: Umut Yildiz. Nach unseren Informationen würden die ETB-Verantwortlichen den Flügelflitzer der SG Wattenscheid sehr gerne ab dem 1. Juli am Uhlenkrug sehen. Die Sondierungsgespräche sind auch positiv verlaufen. Aber Yildiz' Unterschrift fehlt noch. Diese soll dann nach dessen Türkei-Urlaub erfolgen.

Der 24-Jährige spielte in der abgelaufenen Serie 2023/2024 für den TuS Bövinghausen (17 Spiele, zwei Tore, eine Vorlage) und ab dem 1. Januar dann für die SG Wattenscheid 09. In 19 Partien, in denen der Flügelflitzer fünf Tore erzielte und zwei weitere Treffer vorbereitete, spielte sich Yildiz schnell in die Herzen der SG-Fans und wurde an der Lohrheide ein echter Publikumsliebling. Diesen verlieren die Wattenscheider nun - höchstwahrscheinlich an den ETB Schwarz-Weiß Essen.

Der aktuelle Kader 2024/2025 - Stand: 14. Juni - des ETB im Überblick:

Tor: Alexander Golz, Ryan Valentine, Philipp Gutkowski (VfB Homberg).

Abwehr: Frederik Lach, Almedin Gusic, Florian Usein, Christian Gojani, Kamil Poznanski, Christopher Stöhr (Westfalia Rhynern), Jan Bachmann (SV Schermbeck).

Mittelfeld: Niko Bosnjak, Nico Lucas, Fatih Özbayrak, Collin Weihmann, Guiliano Zimmerling, Armen Shavershyan, Denzel Oteng Adjei (TVD Velbert), Jan Bugenhagen (Cronenberger SC), Nils Verwold, Elmin Mujezinovic (beide ETB U19).

Angriff: Prince Kimbakidila, Mohamed Cissé, Felix Geisler (SV Sonsbeck), Nabil El-Hany (SG Schönebeck), Lukas Korytowski (SpVg Schonnebeck), Issa Allouche (ETB U19).

Zugänge: Christopher Stöhr (Westfalia Rhynern), Jan Bachmann (SV Schermbeck), Felix Geisler (SV Sonsbeck), Denzel Oteng Adjei (TVD Velbert), Philipp Gutkowski (VfB Homberg), Nabil El-Hany (SG Schönebeck), Jan Bugenhagen (Cronenberger SC), Lukas Korytowski (SpVg Schonnebeck), Issa Allouche, Elmin Mujezinovic, Nils Verwold (alle ETB U19).

Abgänge: Bünyamin Sahin (ESC Rellinghausen 06), Timur Kesim (Rot-Weiß Oberhausen), Samuel Addai (Sportfreunde Lotte), David Leinweber, Marvin Matten ( beide FC Kray), Arman Corovic (1. FC Wülfrath), Sekvan Rascho (Sportfreunde Niederwenigern), Clinton Williams (FC Pesch), Mehmet Dalyanoglu, Labinot Kryeziu und Michele Cordi (alle Ziel unbekannt).