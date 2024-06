Neues aus der Oberliga Niederrhein: Der ETB Schwarz-Weiß Essen zieht ein talent hoch, während Baumberg einen Mittelfeldspieler abgibt.

Issa Allouche hat den Sprung aus der U19 vom ETB Schwarz-Weiß Essen in die erste Mannschaft gepackt. Der 19 Jahre alte Mittelstürmer wird künftig also in der Oberliga Niederrhein auflaufen.

"Ich freue mich unheimlich, dass ich in die erste Mannschaft übernommen werde. Das Umfeld passt einfach beim ETB und ich fühle mich hier sehr wohl. Ich kenne unsere Oberligamannschaft sehr gut, da ich im letzten Jahr schon in der Saisonvorbereitung und im Trainingslager dabei war. Zwischendurch habe ich auch immer mal wieder mittrainiert", sagte Allouche.

Und weiter: "Ich komme gerade aus einer schweren Verletzung, da ich mir das Sprunggelenk gebrochen hatte. Ich bin sehr dankbar, dass der Verein und die Verantwortlichen während meiner Verletzung immer hinter mir standen und mir den Rücken gestärkt haben. Ich erhoffe mir Spielzeit in der neuen Saison und möchte mich weiterentwickeln. Ich bin ein ehrgeiziger Spieler und möchte mich beim ETB durchsetzen. Dabei muss ich aber geduldig bleiben. Für unsere Mannschaft wünsche ich mir, dass wir oben mitspielen und Erfolge feiern können."

Auch ETB-Teammanager Fatih Özbayrak wies auf Allouches Verletzung hin, blickte aber optimistisch in die Zukunft. "Im Training gibt er alles und sein Ehrgeiz ist deutlich zu spüren. Ich bin gespannt auf seine Entwicklung und glaube, dass er uns mit der Zeit Freude bereiten wird."

Union Nettetal bedient sich bei Meister Baumberg

Freude soll auch Leonard Bajraktari bereiten - und zwar Union Nettetal. Die nämlich haben den Mittelstürmer von den Sportfreunden Baumberg verpflichtet.

"Leonard hat sich bei uns gemeldet und war auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Wir hatten daraufhin gute Gespräche und haben den Eindruck, dass er die Chance bei uns nutzen möchte. Er hat trotz seines jungen Alters schon fast 100 Oberliga-Spiele bestritten und kommt aus der näheren Umgebung. Er passt also in unser Profil und wird uns offensiv weitere Optionen bieten", sagte Nettetals Trainer Andreas Schwan.

Bajraktari wurde unter anderem in den Jugendabteilungen von Fortuna Düsseldorf und vom Wuppertaler SV ausgebildet. "Ich stehe mit Andreas schon sehr lange, seit meinem letzten Jugendjahr bei Wuppertals U19, in Kontakt. Ich glaube fest daran, dass sowohl Nettetal als auch Andi die richtige Station ist, um mich persönlich weiterzuentwickeln. Der Wechsel fiel mir nicht schwer, weil ich mit einigen aus der Mannschaft in der Jugend zusammengespielt habe. Ich freue mich auf die neue Saison und die neue Herausforderung", kommentierte der 22-Jährige, der in 28 Oberliga-Spielen 2023/24 drei Tore erzielt hat, seinen Transfer.