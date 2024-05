RWE hat den Niederrheinpokal gewonnen. Über das Spiel, Transfers und die Planungen der nächsten Saison sprechen wir im Talk „Vonne Hafenstraße“.

Rot-Weiss Essen hat die Saison mit dem Gewinn des Niederrheinpokals erfolgreich beendet. Nach einer zähen ersten Hälfte setzten sich die Essener am Ende verdient mit 3:0 (0:0) gegen Rot-Weiß Oberhausen durch.

Neben dem Sportlichen standen gestern auch die Fans im Mittelpunkt - allerdings nicht wie sonst durch bedingungslosen Support. Die aktive Fanszene verweigerte weitestgehend den Support. Ein Konflikt zwischen Ultras und der Vereinsführung bahnt sich an.

Mit dem Sieg im Niederrheinpokal hat RWE nicht nur die Teilnahme am DFB-Pokal sicher, sondern kann auch mit Mehreinnahmen in Höhe von etwa 400.000 Euro für die neue Saison planen. Damit haben die Essener Vereinsverantwortlichen mehr Spielraum für künftige Transfers.

Bei der Kaderplanung wartet auf Marcus Steegmann und Christian Flüthmann noch einiges an Arbeit: Fünf Spielern hat der Verein mitgeteilt, dass mit ihnen nicht mehr geplant wird, zudem müssen Leistungsträger wie Harenbrock und Götze ersetzt werden. Dem gegenüber stehen mit Tom Moustier, Ramien Safi und Jimmy Kaparos erst drei Neuzugänge.

Rot-Weiss Essen hat die Saison mit dem Gewinn des Niederrheinpokals beendet. Damit hat RWE die Teilnahme am DFB-Pokal sicher - und kann mit Mehreinnahmen in Höhe von etwa 400.000 Euro planen. Nachdem bereits einige Abgänge feststehen, wurden mit Tom Moustier, Ramien Safi und Jimmy Kaparos drei Neuzugänge an der Hafenstraße vorgestellt, weitere Spieler werden folgen. Wie können die drei Neuzugänge RWE in der neuen Saison helfen? Wie kann RWE die Abgänge kompensieren und welche Rolle spielen die Mehreinnahmen aus dem Pokal in der Kaderplanung? Darüber, über das Spiel gegen Oberhausen und wie der Sommerfahrplan von RWE aussieht, sprechen wir in der neuen Folge „Vonne Hafenstraße – der RWE Talk“.

Etwas überraschend kam für viele die Nachricht, dass auch Sascha Voelcke den Verein verlassen wird. Im letzten Drittel der Saison bekam der Außenbahnspieler viel Spielzeit, das Vertrauen des Trainers hat er mit starken Leitungen zurückgezahlt. Aussichten auf die Verlängerung des auslaufenden Vertrags hätte er gehabt - dennoch teilte er dem Verein mit, dass er eine neue Herausforderung suchen wolle.



Auch auf der Stürmerposition muss Rot-Weiss Essen noch einmal nachlegen, nach dem Abgang von Ron Berlinski stehen nur noch Moussa Doumbouya und Leonardo Vonic unter Vertrag. Ein echter Torjäger wäre die Wunschlösung - ein solcher Spieler ist allerdings schwer zu bekommen.





Mit dem letzten Spiel der Saison endete auch die Amtszeit von Marcus Uhlig bei Rot-Weiss Essen. Vor dem Spiel wurde der Vorstandsvorsitzende mit warmen Worten und einer lebenslangen Dauerkarte vom Verein verabschiedet. Am Dienstag, 4. Juni, ist Markus Uhlig noch einmal im RWE-Talk „Vonne Hafenstraße“ zu Gast.

Welche Rolle könnten die bisherigen Neuzugänge bei RWE in der neuen Saison spielen? Wie kann der Verein die Abgänge kompensieren und welche Rolle spielen die Mehreinnahmen aus dem Pokal in der Kaderplanung? Darüber, über das Spiel gegen Oberhausen und wie der Sommerfahrplan von RWE aussieht, sprechen RWE-Reporter Ralf Wilhelm, Volontär Oliver Wichmann und Moderatorin Kira Alex in der neuen Folge „Vonne Hafenstraße – der RWE Talk“.