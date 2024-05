Der Wuppertaler SV steht vor einem großen Umbruch. Nun wurde der sechste neue Spieler verpflichtet.

Beim Wuppertaler SV war klar, dass es im Sommer einen größeren Umbruch geben wird. Vor der kommenden Regionalliga-Saison wird der Etat reduziert, daher muss beim Personal neu gedacht werden.

Dementsprechend viel passiert auch in diesen Tagen. Am Sonntag wurde nun nach den bereits verpflichteten Munsters-Zwillinge Niek und Joep (SV Lippstadt) sowie Dilhan Demir (SV Schermbeck), Dildar Atmaca (1. FC Bocholt) und Dominik Bilogrevic (SC Paderborn II) der sechste Zugang präsentiert.

Vom Spitzenreiter der Oberliga Niederrhein, den SF Baumberg, wechselt Subaru Nishimura zum WSV. Da Baumberg von seinem Aufstiegsrecht kein Gebrauch macht, hat sich der Rechtsverteidiger dazu entschlossen, den persönlichen Sprung in Liga vier zu wagen.

Wuppertals Sportlicher Leiter Gaetano Manno betont: „Subaru ist ein hungriger Spieler mit einer herausragenden Mentalität. Er hat in Baumberg eine fantastische Saison gespielt, in der sie auch im Pokal bis ins Halbfinale gekommen sind. Ich freue mich über seine Unterstützung und bin sicher, dass er hervorragend in unser Profil passt. Es ist großartig, dass er sich für uns entschieden hat.“

Der in der Jugend bei Cerezo Osaka ausgebildete Nishimura war in der fast abgelaufenen Saison in der Oberliga an fünf Treffern beteiligt (drei Tore, zwei Vorlagen). Jetzt freut er sich auf die neue Aufgabe im Bergischen: "Ich kann es kaum erwarten, für den Wuppertaler SV zu spielen. Ich werde mein Bestes geben und hoffe, dass wir uns bald im Stadion sehen.“

Mit der Verpflichtung des Baumberg-Talents haben die Wuppertaler bereits 17 Akteure für die neue Saison unter Vertrag.

Das sind die Abgänge des WSV: Charlison Benschop (Alemannia Aachen), Damjan Marceta (Eintracht Trier), Kevin Pytlik (Viktoria Köln), Philipp Hanke (1. FC Bocholt), Lukas Demming (SC Verl), Phil Beckhoff (FC Gütersloh), Davide Itter, Tim Korzuschek, Ilhan Altuntas, Aday Ercan, Hüseyin Bulut, Mert Göckan (alle unbekannt), Tom Geerkens (nach Leihe zurück nach Bielefeld), Paul Grave (nach Leihe zurück zum VfL Bochum).