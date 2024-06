Der Wuppertaler SV bleibt weiter auf dem Transfermarkt aktiv. Nun holen sie sich einen Innenverteidiger zurück, der Wuppertal erst vor einem Jahr verließ.

Der Wuppertaler SV rüstet sich weiter für die kommende Saison in der Regionalliga West. Nun kehrt Oktay Dal zum WSV zurück.

Dal spielte bereits in der Saison 22/23 für Wuppertal. Der 28-jährige Innenverteidiger wechselte im vergangenen Sommer zu Rot Weiss Ahlen, jetzt verlässt er den Regionalliga-Absteiger schon wieder.

Dal kommt auf insgesamt 114 Einsätze in der Regionalliga West und stand in der vergangenen Saison 21 Mal für Ahlen auf dem Rasen. Der variable Verteidiger selbst ist froh, wieder beim WSV unter Vertrag zu stehen.

"Liebe WSV-Family, ich bin froh, wieder hier zu sein. Ich habe den WSV die ganze Saison über beobachtet und freue mich darauf, in unserem Stadion vor euch zu spielen. Ich kann es kaum erwarten und bin hochmotiviert. Die Gespräche mit dem Verein waren sehr gut und ich freue mich auf euch", wird er in der Pressemitteilung zitiert.

Auch der Sportliche Leiter, Gaetano Manno, äußerte sich zur Rückkehr: "Oktay ist ein guter Junge, der immer im Dienste der Mannschaft handelt. Ich habe ihn die Saison über verfolgt und er ist in einer guten Verfassung. Ich bin froh, ihn wieder beim WSV zu haben, da wir ihn variabel einsetzen können und noch viel Freude an ihm haben werden."

Seine Jugend verbrachte Dal beim SV Bergisch Gladbach 09 und dem TSC Euskirchen. Von 2018 bis 2021 lief er für die erste Mannschaft des SV Bergisch Gladbach auf.

Viele Neuzugänge beim WSV

Dal reiht sich als nächster Akteur in die Liste der Neuzugänge in Wuppertal ein. Dazu stehen Dominik Bilogrevic (SC Paderborn II), Subaru Nishimura (SF Baumberg), Levin Müller (TSG Sprockhövel), Niek Munsters, Joep Munsters (beide SV Lippstadt), Dildar Atmaca (1. FC Bocholt), Pedro Cajes (Rot Weiss Ahlen) und Dilhan Demir (SV Schermbeck) als Neuzugänge für die nächste Saison fest, nachdem zahlreiche Spieler den Verein verlassen. Aus der eigenen U19 rücken Hugo Schmidt, Berkem Kurt, Emil Metz und Kilian Bielitza in den Regionalliga-Kader auf.