Die Sportfreunde Baumberg haben einen Innenverteidiger gebunden. Derweil gibt es wiedermal zwei Neuzugänge für den 1. FC Kleve.

Anthony Oscasindas hat Klarheit um seine Situation geschaffen. Der 20 Jahre alte, 1,87 Meter große Innenverteidiger bleibt nämlich bei den Sportfreunden Baumberg. Er wurde bereits in der Jugendabteilung der Sportfreunde ausgebildet und erhielt vor zwei Jahren einen Vertrag für die erste Mannschaft.

In der abgelaufenen Saison spielte er 25-mal und erzielte dabei zwei Tore. "Anthony hat sich durch harte Arbeit und Entschlossenheit diese Saison einen festen Platz in der Stammelf erarbeitet. Seine Leistung ist ein Beweis für die großartige Arbeit, die in unserer Jugend und im Seniorenbereich geleistet wird. Wir freuen uns darauf, seine weitere Entwicklung zu begleiten und zu sehen, wie er unser Team in den kommenden Jahren verstärken wird", sagte sein Trainer Salah El Halimi.

Auch der erste Vorsitzende der Sportfreunde, Jürgen Schick, kommentierte die Personalie: "Wir freuen uns über die Entwicklung von Anthony. Es ist immer etwas Besonderes, wenn ein Spieler aus der eigenen Jugend den Sprung in die erste Seniorenmannschaft schafft und dass wir kontinuierlich junge Spieler weiterentwickeln und an die Senioren heranführen."

Derweil hat der 1. FC Kleve die nächsten Neuzugänge präsentiert. Matthias Roser und Oussama Toumzine haben am Bresserberg unterschrieben. Toumzine ist ein 21 Jahre alter, offensiver Mittelfeldspieler aus Marokko. Er stand zuletzt bei der SG Eintracht Bedburg-Hau unter Vertrag.

Gleiches gilt für Matthias Roser, 21 Jahre alt und ebenfalls im Mittelfeld zu Hause. Auch er kommt von der SG Eintracht Bedburg-Hau in die Schwanenstadt.

Zuletzt hatte erst ein defensiver Mittelfeldspieler in Kleve verlängert: Fabio Forster, seit 2017 ununterbrochen im Verein und ein echter Klever Junge. Abgesehen von der Saison 2011/12 (SV Hönnepel-Niedermörmter) und 2016/17 (SC Düsseldorf-West) läuft der defensive Mittelfeldspieler seit der B-Jugend für ein und denselben Verein auf: den 1. FC Kleve.