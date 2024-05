Regionalligist Wuppertaler SV hat den nächsten neuen Spieler verpflichtet. Diesmal einen Mann für den Angriff.

Der Wuppertaler SV hat nach dem Verlust von Charlison Benschop (Alemannia Aachen) und Damjan Marceta (Eintracht Trier) reagiert und einen neuen Stürmer für die Regionalliga-West-Saison 2024/2025 verpflichtet.

Pedro Cejas wird ab der kommenden Saison für den Wuppertaler SV auf Torejagd gehen. Der 23-jährige Mittelstürmer wechselt vom Absteiger Rot Weiss Ahlen an die Hubertusallee.

Der gebürtige Argentinier wurde beim argentinischen Erstligisten CA Banfield ausgebildet und trainierte regelmäßig mit der ersten Mannschaft. Zu einem Einsatz langte es aber nicht. Er machte sich zuletzt einen Namen in der Oberliga Niederrhein und Regionalliga West. In der abgelaufenen Saison spielte Cejas in der Hinrunde für den SV Straelen, wo ihm im Niederrheinpokal und in der Oberliga Niederrhein insgesamt zehn Tore und fünf Vorlagen in 21 Partien gelangen. Seit der Rückrunde lief er Ahlen auf und erzielte fünf Treffer in 17 Partien in der Regionalliga West. Mit einer Größe von 1,92 Metern bringt der "Gaucho" eine starke physische Präsenz und Torgefährlichkeit mit, die das WSV-Offensivspiel weiter bereichern soll.

Zugänge: Munsters-Zwillinge Niek und Joep (SV Lippstadt), Dilhan Demir (SV Schermbeck), Dildar Atmaca (1. FC Bocholt), Dominik Bilogrevic (SC Paderborn II), Pedro Cejas (Rot Weiss Ahlen), Subaru Nishimura (SF Baumberg) Abgänge: Charlison Benschop (Alemannia Aachen), Damjan Marceta (Eintracht Trier), Kevin Pytlik (Viktoria Köln), Philipp Hanke (1. FC Bocholt), Lukas Demming (SC Verl), Phil Beckhoff (FC Gütersloh), Davide Itter, Tim Korzuschek, Ilhan Altuntas, Aday Ercan, Hüseyin Bulut, Mert Göckan (alle Ziel unbekannt), Tom Geerkens (nach Leihe zurück nach Bielefeld), Paul Grave (nach Leihe zurück zum VfL Bochum).

"Pedro war mein absoluter Wunschstürmer. Er hat sich trotz vieler Anfragen von namhaften Vereinen für den WSV entschieden, da er sich zusammen mit uns weiterentwickeln möchte. Das zeigt, dass der WSV weiterhin eine gute Adresse ist und unser Weg angenommen wird. Dass sich so ein gut ausgebildeter Spieler für uns entscheidet, zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Ich bin sehr froh, dass er jetzt bei uns ist, weil er ein richtig guter Junge ist und wir viel Freude an ihm haben werden", erklärte WSV-Sportchef Gaetano Manno. Cejas freut sich auf die neue Herausforderung und schickte dem WSV-Medienteam ein Statement aus seinem Heimaturlaub in Argentinien: "Ich bin sehr glücklich, zum Wuppertaler SV zu gehören. Ich hoffe, dass ich eine erfolgreiche Saison haben werde und alle Ziele mit dem Verein erreichen kann."